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رياضة

نجم السنيغال وتشيلسي سابقا يُنصف “الخضر”

علي بهلولي
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نجم السنيغال وتشيلسي سابقا يُنصف “الخضر”

أنصف نجم منتخب السنيغال ونادي تشيلسي الإنجليزي سابقا دمبا با الفريق الوطني الجزائري، بعد تعادله السلبي أمام المنافس السيراليوني.

وقال دمبا با في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الثلاثاء: “أحبّ قارتي إفريقيا، لكن صراحة، أتألّم لمّا أرى نوعية أرضية الميدان التي تُلعب فوقها المقابلات”، وأشار إلى ملعب مواجهة الجزائر وسيراليون.

واحتضن ملعب “جابوما” بِمدينة دوالا الكاميرونية أطوار هذه المباراة، التي ستُقام أيضا فوق أرضيتها مواجهتا “محاربي الصحراء” أمام غينيا الاستوائية وكوت ديفوار، في الـ 16 والـ 20 من جانفي الحالي، على التوالي.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبوه قد اشتكوا من عائق أرضية الميدان، بِسبب جفاف عشب الملعب، الذي لا يُساعد المنتخبات التي تعتمد على الكرات القصيرة والأرضية، وتميل إلى الاستعراض والفرجة.

وسبق للمهاجم المسلم دمبا با أن شارك مع منتخب السنيغال، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2012 بِغينيا الاستوائية والغابون (تنظيم مشترك). وفي عام 2013، أحرز مع نادي تشيلسي الإنجليزي لقب الدوري الأوروبي، ثم نال في عامَي 2017 و2020 مع فريق باشاكشهر لقب بطولة تركيا.

وارتدى دمبا با (36 سنة) في الصيف الماضي زيّ نادي لوغانو السويسري، مُزاملا الدولي الجزائري والمهاجم محمد الأمين عمورة، الذي يُشارك حاليا مع “الخضر” في “كان” الكاميرون. لكن بعد 3 أشهر من ذلك، أعلن عن اعتزاله رياضة كرة القدم.

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