نحو إنشاء شركة جزائرية- تركية للتنقيب عن النفط والغاز

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، اعتزام الجزائر وتركيا تأسيس شركة مشتركة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

وفي تصريح لوكالة الأناضول قال دونماز، إنه قدم مقترحات حول فرص الأعمال والاستثمار بين تركيا والجزائر خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الجزائري الثاني للاستثمار، مؤكّدًا وجود ما يقرب من 1500 شركة تركية تعمل في الجزائر.

وأفاد المتحدث ذاته بأن “تركيا والجزائر تعتزمان تأسيس شركة مشتركة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، لتنفيذ أنشطة مشتركة في الجزائر ودول المنطقة”.

وأشار الوزير التركي إلى أنه ونظيره الجزائري اتخذا خطوات مهمة لتشجيع ودعم العمل المشترك لكل من المؤسسات العامة والخاصة في هذا المجال، في كل من تركيا والجزائر.

تركيا تسعى لرفع مبادلاتها التجارية مع الجزائر إلى 10 مليار دولار

وفي 10 نوفمبر 2022، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا فتيح دونمز، إن بلاده تسعى لرفع الاستثمارات والتبادلات التجارية مع الجزائر إلى 10 مليارات دولار.

جاء ذلك في تصريح الوزير الذي يجري زيارة للجزائر، عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وذكر دونمز أن “الاستثمارات والتبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا قد قاربت 5 مليارات دولار”، قبل أن يضيف:”نطمح إلى تحقيق 10 مليارات دولار”.

وعن لقائه مع الرئيس تبون، قال الوزير التركي إنه “سمح بإعطاء صورة كاملة عن الشراكة والتعاون بين الجزائر وتركيا، في المجال الطاقوي، وفي إطار متابعة اللجنة المشتركة بين البلدين”.

وتابع:”لقد شجّعنا الرئيس تبون على تعميق علاقاتنا الثنائية، وتقوية فرص العمل المشترك. ونشكر السيد الرئيس على حفاوة الاستقبال”.