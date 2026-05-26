نحو استغلال 50% من جلود الأضاحي محلياً

بعد ارتفاعها من 16% إلى 36% خلال 7 سنوات

كشف المكلف بالتلخيص والدراسات بديوان وزير الصناعة، مقداد عقون، أن نسبة الجلود الصالحة للاستعمال في سلاسل الإنتاج الوطنية ارتفعت من 16 بالمائة سنة 2018 إلى 36 بالمائة سنة 2025، مع استهداف بلوغ نسبة تتراوح بين 45 و50 بالمائة خلال سنة 2026، بما يسمح باستغلال نصف الجلود المسترجعة في الصناعات التحويلية الوطنية.

وأوضح عقون، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أن الحملة الوطنية لجمع جلود أضاحي العيد، التي بلغت عامها السابع، أسهمت في تحسين مردودية استرجاع الجلود القابلة للتثمين الصناعي، ما انعكس على تطور نسب الاستغلال خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن رفع نسبة الاستغلال إلى 50 بالمائة يمثل خطوة مهمة لدعم صناعة الجلود الوطنية وتوفير المادة الأولية اللازمة للصناعات التحويلية المرتبطة بهذا النشاط.

وأشار المتحدث إلى أن الحملة تنفذ بمشاركة عدة قطاعات وزارية، تشمل وزارات الداخلية والجماعات المحلية، والشؤون الدينية والأوقاف، والبيئة، والصحة، والفلاحة، إضافة إلى مساهمة فعاليات المجتمع المدني والكشافة الإسلامية الجزائرية.

وأضاف أن قطاع الجلود يعد من بين الروافد الاقتصادية المهمة ضمن جهود تنويع الاقتصاد الوطني، مبرزاً أن وزارة الصناعة أولت خلال السنوات الأخيرة اهتماماً خاصاً بتثمين هذا المورد من خلال حملات جمع الجلود وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة به.

كما أكد أن الاستراتيجية التي يكرسها عبد المجيد تبون تهدف إلى تعزيز السيادة الصناعية ورفع مساهمة الإنتاج الوطني في تلبية احتياجات السوق، مع تقليص فاتورة الاستيراد وبناء قاعدة اقتصادية وصناعية أكثر تنوعاً.