نحو تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف

في القطاع الاقتصادي العام والخاص

قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في اجتماع للحكومة يوم الإثنين، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف، في القطاع الاقتصادي العام والخاص.

ويكرّس هذا النص، حسب ما جاء في بيان الاجتماع، المدونة الجزائرية للمهن والوظائف كمرجعٍ رسميٍّ ووحيد للتعبير عن الاحتياجات من حيث اليد العاملة.

ويعدّ تأسيس المدوّنة “خطوة ضرورية لاستعماله من قِبل كافة الأطراف الفاعلة في السوق الوطنية للشغل”.

وينتظر أن تستخدم هذه المدوّنة “لتلبية الاحتياجات المعبّر عنها من قِبل المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وحتى المؤسسات الأجنبية”، يوضح البيان.

بيان الاجتماع: