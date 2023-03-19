نحو تراجع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية

يتوقّع أن تستمرّ أسعار الحبوب بالتراجع في السوق الدولية، بعد تمديد اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء يوم الأحد، عن مسؤول في الرابطة الدولية للمطاحن والحبوب، أن إعلان الرئيس التركي تمديد الاتفاقية، سيؤثر إيجابا على الأسعار.

وقال المسؤول إن قرار التمديد سيؤدي إلى ارتياح نسبي على المستوى الدولي، لتزامنه مع ارتفاع أسعار القمح عالميا بسبب الجفاف.

وتمّ شحن نحو 25 مليون طن من الحبوب الأوكرانية، عبر البحر الأسود. منذ سريان الاتفاقية المبرمة بين موسكو وكييف برعاية تركية.

وانخفضت أسعار القمح في بورصة شيكاغو إلى أدنى مستوى لها منذ 20 شهرا، إلى 6.61 دولار. حيث يتوقع أن يستمرّ الاتجاه التنازلي للأسعار بعد تمديد الاتفاقية، يقول المصدر.