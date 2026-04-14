ندوة تاريخية عن فريق جبهة التحرير الوطني ودوره النضالي

الذكرى الـ68 لتأسيسه المصادفة لـ13 أفريل

نظمت، بمتحف المجاهد بسعيدة ندوة تاريخية موسومة بـ”فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم ودوره النضالي ضمن صفوف ثورة التحرير” وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لتأسيس هذا الفريق المصادف لـ13 أفريل من كل سنة.

وأوضح الدكتور دربال سعيد من جامعة مولاي الطاهر بسعيدة في مداخلته أن فريق جبهة التحرير الوطني الذي تأسس سنة 1958 شكل أحد أبرز أدوات الكفاح السياسي والدبلوماسي للثورة التحريرية حيث ساهم بشكل فعال في التعريف بالقضية الوطنية على الصعيد الدولي من خلال إجراء مقابلات كروية عبر عدة دول.

وأضاف المتدخل أن لاعبي هذا الفريق الذين كانوا ينشطون ضمن عدة أندية أوروبية لبوا نداء الانضمام إلى صفوفه متخلين عن الشهرة والمكاسب المادية في خطوة تعكس عمق التزامهم بالقضية الوطنية.و دعا نفس المتدخل إلى ضرورة توثيق هذا الإرث التاريخي والمحافظة عليه مع العمل على نقله إلى الأجيال الصاعدة.

ومن جانبه استعرض المهتم بالتاريخ بغداد مرابطي في مداخلته بالمناسبة مسيرة هذا الفريق مشيرا إلى أنه ضم نخبة من أبرز اللاعبين الجزائريين المحترفين آنذاك، الذين فضلوا ترك أنديتهم الأوروبية والانضمام إلى صفوف الثورة في خطوة وصفها بـ”التاريخية”، نظرا لما حملته من تضحيات جسام في سبيل استقلال الوطن.

وأكد أن هذا الفريق لم يكن مجرد تشكيلة رياضية تضم أسماء لاعبين سطع نجمهم ضمن أندية أوروبية، بل كان سفيرا حقيقيا للقضية الجزائرية، حيث لعب دورا بارزا في كسب تعاطف الشعوب والحكومات مع نضال الشعب الجزائري ضد الاستدمار الفرنسي.

وشمل برنامج هذه التظاهرة التاريخية، التي نظمتها مديرية المجاهدين وذوي الحقوق بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، توزيع هدايا وشهادات شرفية على قدماء لاعبي فريق مولودية سعيدة لكرة القدم وبعض المجاهدين.

كما تم بالمناسبة تنظيم زيارة إلى ملعب المجاهد المرحوم “سعيد عمارة” لكرة القدم إلى جانب تدشين لوحة رخامية بملعب “الشهداء الإخوة براسي” تحمل أسماء قدماء لاعبي ومسيري فريق مولودية سعيدة لكرة القدم.