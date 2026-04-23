الجزائر

نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 16 ولاية

نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 16 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، ليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية إلى جانب هبوب رياح قوية عبر عدد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: سوق أهراس، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، المسيلة، الجلفة، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، عين تموشنت، النعامة، بشار، بني عباس.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من مساء يوم الخميس وإلى غاية صبيحة يوم الجمعة.

من جهة أخرى، حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح وزوابع رملية عبر كل من ولايتي: تندوف، أدرار.

مقالات ذات صلة
مؤرخ فرنسي يحكم بفشل سياسة ماكرون تجاه الجزائر

مؤرخ فرنسي يحكم بفشل سياسة ماكرون تجاه الجزائر

عصابات الأحياء… ظاهرة وأدتها الأحياء القديمة فعادت إلى المدن الجديدة

عصابات الأحياء… ظاهرة وأدتها الأحياء القديمة فعادت إلى المدن الجديدة

وحدة لإنتاج 2000 طن سنويا من “الباراسيتامول” تدخل الخدمة شهر سبتمبر

وحدة لإنتاج 2000 طن سنويا من “الباراسيتامول” تدخل الخدمة شهر سبتمبر

انتشال 5 ضحايا من محطة رفع مياه الصرف الصحي بالمدية

انتشال 5 ضحايا من محطة رفع مياه الصرف الصحي بالمدية

عقوبات تصل إلى 10 سنوات للمتهمين في فساد مجمع “إيميتال”

عقوبات تصل إلى 10 سنوات للمتهمين في فساد مجمع “إيميتال”

قاعدة بيانات ورقم أخضر للتبليغ عن جرائم الاتجار بالبشر

قاعدة بيانات ورقم أخضر للتبليغ عن جرائم الاتجار بالبشر

