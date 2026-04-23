نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 16 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، ليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية إلى جانب هبوب رياح قوية عبر عدد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: سوق أهراس، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، المسيلة، الجلفة، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، عين تموشنت، النعامة، بشار، بني عباس.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من مساء يوم الخميس وإلى غاية صبيحة يوم الجمعة.

من جهة أخرى، حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح وزوابع رملية عبر كل من ولايتي: تندوف، أدرار.