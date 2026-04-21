نشرية خاصة: أمطار رعدية ورياح عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية إلى جانب هبوب رياح وزوابع رملية عبر عدد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية هي: برج بوعريريج، البويرة، المدية، تمنراست، تندوف.

وستكون هذه النشرية سارية من الساعة 3 زوالا إلى غاية 9 ليلان حسب ما أفادت به مصالح الديوان.

من جهة أخرى، حذرت المصالح الجوية من هبوب رياح وزوابع رملية على ولايات: تمنراست، عين قزام، وذلك من منتصف النهار وإلى غاية الليل.