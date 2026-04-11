نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 26 ولاية يومي السبت والأحد

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الامطار الغزيرة ستخص ولايات: تلمسان، العريشة، عين تموشنت، تيارت، قصر الشلالة، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، سيدي بلعباس وسعيدة.

تتراوح كمية التساقط ما بين 30 و50 ملم وتبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار يوم السبت وتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: وهران مستغانم، تيسمسيلت، تيارت والشلف.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 و40 ملم وتبدأ صلاحية النشرية من الثالثة من زوال السبت وتستمر إلى غاية الثالثة من زوال يوم الأحد.

ونبهت النشرية أيضا من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: النعامة، البيض والأبيض سيدي الشيخ، بشار وبني عباس.

تبدأ صلاحيتها على التاسعة ليلا يوم السبت وتستمر إلى غاية السادسة زوالا من يوم الأحد.

في تنبيه من المستوى الأول نبهت النشرية من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: تيبازة، البليدة، عين الدفلى، المدية، الجلفة والأغواط.