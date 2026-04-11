-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 26 ولاية يومي السبت والأحد

الشروق أونلاين
  • 8004
  • 0
نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 26 ولاية يومي السبت والأحد

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الامطار الغزيرة ستخص ولايات: تلمسان، العريشة، عين تموشنت، تيارت، قصر الشلالة، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، سيدي بلعباس وسعيدة.

تتراوح كمية التساقط ما بين 30 و50 ملم وتبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار يوم السبت وتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: وهران مستغانم، تيسمسيلت، تيارت والشلف.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 و40 ملم وتبدأ صلاحية النشرية من الثالثة من زوال السبت وتستمر إلى غاية الثالثة من زوال يوم الأحد.

ونبهت النشرية أيضا من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: النعامة، البيض والأبيض سيدي الشيخ، بشار وبني عباس.

تبدأ صلاحيتها على التاسعة ليلا يوم السبت وتستمر إلى غاية السادسة زوالا من يوم الأحد.

في تنبيه من المستوى الأول نبهت النشرية من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: تيبازة، البليدة، عين الدفلى، المدية، الجلفة والأغواط.

مقالات ذات صلة
إجراءات لتصنيف المسارات الأغسطينية لدى اليونسكو

إجراءات لتصنيف المسارات الأغسطينية لدى اليونسكو

الجزائر ترحب باتفاق وقف العمليات العسكرية في الخليج والشرق الأوسط

الجزائر ترحب باتفاق وقف العمليات العسكرية في الخليج والشرق الأوسط

تعديل وزاري لإعادة تنظيم قطاعي المحروقات والمناجم

تعديل وزاري لإعادة تنظيم قطاعي المحروقات والمناجم

استئناف هذه الخدمات والأنشطة لفائدة عمال ومتقاعدي “بريد الجزائر”

استئناف هذه الخدمات والأنشطة لفائدة عمال ومتقاعدي “بريد الجزائر”

قالمة.. توقيف 11 شخصا واسترجاع أزيد من 13 مليار سنتيم (فيديو)

قالمة.. توقيف 11 شخصا واسترجاع أزيد من 13 مليار سنتيم (فيديو)

رئيس الجمهورية يتلقى رسالة من نظيره التركي

رئيس الجمهورية يتلقى رسالة من نظيره التركي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد