نشرية خاصة: أمطار ورياح قوية عبر عدة ولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس ليوم الإثنين، باستمرار الاضطراب الجوي الذي تشهده عدة ولاياتـ، والمصحوب بساقط أمطار غزيرة وكذا هبوب رياح قوية.

وحسب تنبيه من المستويين الأول والثاني فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، الجلفة، الأغواط، غرداية، البيض، ورقلة، عين صالح، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، عين الدفلى، تيسمسيلت، المدية، البليدة، البويرة.

أما الولايات المعنية بهبوب الرياح والزابع الرملية فهي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، عين الدفلى، تيسمسيلت، المدية، البليدة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، المسيلة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، الجلفة، الأغواط، غرداية، البيض، تيارت، النعامة، بشار، بني عباس، تندوف، المنيعة، تيميمون، أدرار، برج باجي مختار، سكرة، أولاد جلال، المغير، المنيعة، تيميمون، أدرار، برج باجي مختار