نشرية خاصة: ثلوج كثيفة وأمطار غزيرة عبر هذه الولايات

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية، حول حالة الطقس، عن تساقط ثلوج كثيفة يصل سمكها إلى 20 سم، إلى جانب أمطار غزيرة بداية من اليوم الأحد.

وأشار الديوان في تنبيه من المستوى الثاني على خريطة اليقظة إلى أن سمك الثلوج يتراوح ما بين 15 و25 سنتيمتر وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الواحدة صباح يوم الإثنين.

وأضاف المصدر ذاته أن الولايات المعنية هي: تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، البليدة، المدية، بومرداس، بجاية، البويرة، تيزي وزو.

كما خصت النشرية أيضا تنبيها خاص بتساقط ثلوج حيث يتراوح سمك الثلوج ما بين 10 و20 سنتيمتر على كل من ولايات المسيلة، الجلفة، تيارت، سعيدة، الأغواط، البيض، وذلك بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة صباح يوم غد الإثنين.

وفي السياق ذاته ستشهد كل من ولايات برج بوعريريج، سطيف، ميلة، جيجل، قسنطينة، باتنة، خنشلة، أم البواقي وتبسة تساقط ثلوج كثيفة، وذلك بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من نهار الإثنين.

من جهة أخرى، أعلنت المصالح المعنية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة تتراوح ما بين 20 و40 ملم ومن المتوقع أن تصل إلى 50 ملم وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة صباح يوم الإثنين على كل من ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، عين الدفلى، البليدة، المدية والبويرة.