نشرية خاصة: ثلوج وأمطار غزيرة عبر العديد من الولايات

أفادت نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد بعودة تساقط الثلوج والأمطار إلى جانب هبوب رياح قوية عبر عدد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، تيسمسيلت، تيارت وسعيدة.

وتخص النشرية المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100 متر وهذا بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل.

في حين نبهت نشرية أخرى من تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، عنابة، سكيكدة، ميلة، جيجل، سطيف، بجاية، تيزي وزو، البويرة، المدية، البليدة، بومرداس، برج بوعريريج، العاصمة، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، الشلف، مستغانم، وهران، عين تسموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، تيارت، سعيدة، النعامة، البيض.

أما الولايات التي ستشهد هبوب رياح قوية فهي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو.