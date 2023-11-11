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نصر الله: هذا ما يفعله جنوب لبنان لدعم المقاومة في غزة (فيديو)

الشروق أونلاين
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نصر الله: هذا ما يفعله جنوب لبنان لدعم المقاومة في غزة (فيديو)
أرشيف
حسن نصر الله

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم السبت، استمرار عمليات المقاومة، في جنوب لبنان، ضد الاحتلال الصهيوني. الذي يشنّ حرب إبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار نصر الله في كلمة له إلى حصول “ارتقاء في عمليات المقاومة على مستوى العمل الكمّي، وفي نوعية السلاح. كاستخدام المسيّرات الهجومية، ونوع الصواريخ”.

وأضاف المتحدث أن حزب الله بدأ باستخدام صواريخ “بركان”، التي يصل وزنها إلى نصف طن، إلى جانب تنفيذه عمليات في عمق فلسطين المحتلة.

وقد اعترف إعلام الاحتلال الإسرائيلي بوصول أكثر من 350 مصاباً إسرائيلياً، بينهم إصابات خطيرة إلى المشافي، بفعل ضربات المقاومة اللبنانية، يقول نصر الله.

كما شدد نصر الله على أنّ جبهة الجنوب اللبناني، ستبقى جبهة ضاغطة ضد الاحتلال. مؤكدا أنّ هناك “موقفا عاما في لبنان، يتضامن مع غزة، ويؤيد عمليات المقاومة”.

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