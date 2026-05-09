نغلي وبلومي يتقاسمان النقاط في رحلة الكبار بإنجلترا

في مباراة حمل فيها جزائريان الرقم 10

في واحدة، من أهم المباريات لأجل الصعود مع الكبار، تعادل هال سيتي أمام ويل مول، في مباراة السد، للظفر بتذكرة الصعود مع كبار القوم في إنجلترا، في الدور المحبب من كل نجوم المعمورة.

الطريف في مباراة الذهاب، التي لُعبت في هال سيتي، أن من حمل الرقم عشرة مع الفريق المحلي، هو بشير بلومي، ابن حامل الرقم عشرة في فريق الثمانينيات مع “الخضر”، النجم لخضر بلومي. وفي الجهة المقابلة، حمل رقم عشرة المبدع نزلي.

وإذا كان بلومي قد خرج في الدقيقة السبعين، بعد أن تاه في وسط الميدان، ولم يكن أداؤه مؤثرا ولا لافتا، فإن نغلي أكمل التسعين دقيقة وكانت أخطر الفرص لفريقه من صنعه من قذفة بعيدة ومن محاولة على المرمى.

اللاعبان لم ينالا تنقيطا جيدا، ولكنهما قاوما في مباراة تصفوية قبل مباراة بطاقة الصعود، تابعها الملايين في إنجلترا، وغير مستبعد أن نجد في الموسم القادم اللاعبين مع فرق أخرى أكثر شهرة وتنافسية خاصة نغلي، الذي نجا هذا الموسم من كابوس الإصابات، عكس بشير بلومي المتعاقد مع الإصابات الخطيرة.

سيكون رائعا انتزاع أحدهما تذكرة الصعود إلى الدرجة الأولى الممتازة، التي ستجمع الفائز منهما في مباراة الإياب، أمام أحد القويين ميدلسبر أو سوتامبتون.

مع الإشارة إلى أن مباراة العودة ستلعب في 11 ماي الحالي، التي سيستفيد فيها رفقاء نغلي من عاملي الملعب والجمهور، في محاولة منهم لتعويض ضياع بطاقة الصعود المباشرة في آخر جولة من “تشانبين تشيب”.

من المفروض، أن يفرز مونديال القارة الأمريكية عددا من لاعبي الخضر، المتنقلين إلى الدوري الإنجليزي القوي، الذي لا يضم سوى لاعب واحد، وهو آيت نوري مع مانشستر سيتي، حيث تم تداول أسماء كثيرة مطلوبة في إنجلترا، ومنهم مازة وشايبي وقبال وحاج موسى وحتى عوار، وبقاء الدوري الإنجليزي من دون لاعبين جزائريين شيء محير.

ستكون مباراة سهرة الغد مصيرية وهي ستلعب في ميل وول بعد التعادل السلبي في هال سيتي، والفائز بها سيلعب مباراة العمر الفاصلة مع ميدلسبور أم سوتامبتن، والمتوج، قد يقترب من المنتخب الوطني، وقد بذل نغلي مجهودا خرافيا طوال الموسم واعتبر النجم الأول لفريقه، بينما غاب بلومي طوال الموسم، بسبب الإصابة المتكررة، وعاد ليشارك فريقه في حرب الصعود، التي ستكون إنجازا كبيرا للفريق، وخاصة لبشير بلومي إن تحقق.

يبقى الدوري الإنجليزي الجالب الأكبر للمتعة وللتشويق، فالصراع في الدوري هناك على اللقب مازال مشتدا، وتمتلك إنجلترا فريقا سيلعب النهائي في رابطة الأبطال، وآخر سيلعب نهائي أوربا ليغ، كما يزدحم الدوري بمئات اللاعبين الذين سيشاركون مع منتخبات بلادهم في المونديال القادم، وسيكون من الرائع أن يتواجد أكثر من لاعب جزائري في هذا الدوري الكبير.