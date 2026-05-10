نفطال تُطلق منصة رقمية لاقتناء العجلات المطاطية

أعلنت شركة نفطال عن الاطلاق الرسمي لمنصة رقمية جديدة مخصصة لتسجيل طلبات اقتناء العجلات المطاطية الموجهة للمركبات ذات الوزن الخفيف من علامة كونتيننتال.

وأفاد بيان للمؤسسة، الأحد، أن عملية الاقتناء تتم حصرا عبر الموقع الإلكتروني: https://e-mahata.naftal.dz

وأضاف البيان تهدف هذه المنصة إلى تمكين الزبائن من تسجيل طلباتهم لاقتناء العجلات المطاطية حصريا على مستوى مراكز العجلات التابعة للشركة والاطلاع على الأسعار بكل سهولة، مع الإبقاء على عملية البيع عبر محطات الخدمات التابعة لنفطال ذات التسيير المباشر.

ودعت نفطال زبائنها الكرام إلى التقيّد بالإجراءات التالية:

1- يتعين على الزبون استظهار وصل جاهزية الطلب وبطاقة ترقيم المركبة البطاقة الرمادية) عند التوجه إلى مركز استلام الإطارات المحدد.

2- يتم دفع ثمن العجلات حصريًا عبر البطاقة البنكية (CIB) أو البطاقة الذهبية.

3- في حال عدم التوجه إلى المركز المحدّد لاقتناء الطلبية في ظرف 3 أيام من تاريخ إشعار الاستلام، يُلغى الحجز تلقائياً.

وقالت المؤسسة في بيانها “يندرج هذا الاجراء في إطار التزام نفطال بتعزيز الشفافية، وتوفير خدمات عصرية، وضمان توزيع العجلات المطاطية في أفضل الظروف وبطريقة منظمة وآمنة قصد ضمان الاستفادة منها من قبل مستحقيها مباشرة”