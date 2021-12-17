الخضر ونسور قرطاج في كأس العرب اليوم على الساعة 16.00

يضرب المنتخب الوطني المحلي موعدا تاريخيا مساء السبت بداية من الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر، بمناسبة تنشيط نهائي”الأشقاء” منافسة كأس العرب بقطر، وهذا أمام المنتخب التونسي الذي تجاوز عقبة المنتخب المصري بهدف حاسم في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع، فيما حقق أبناء بوقرة هذه الخطوة المميزة بعد تفوّقهم على البلد المنظم منتخب قطر في لقاء مثير عرف تألق بلايلي ورفقائه الذين ردوا على الحكم الذي أضاف ميدانيا وبشكل غير مسبوق 19 دقيقة وقت بدل ضائع، ليكون الموعد اليوم أمام نسور قرطاج وسط إجماع على توظيف جميع الإمكانات للظفر بالتاج،

يوجد المنتخب الوطني المحلي على بعد 90 دقيقة من التتويج بالتاج العربي، وهذا في لقاء محلي هام أمام الجار منتخب تونس، ما يجعل الأنظار منصبة على ملعب مدينة الخور لمتابعة هذه القمة الكروية التي ينتظر أن تعد بالكثير، بالنظر إلى الإمكانات التي يتمتع بها “الخضر” ونسور قرطاج، بدليل أن وصولهما إلى النهائي يعكس الطموح المشروع في التنافس على لقب كأس العرب، حيث تعول العناصر الوطنية كثيرا على تجسيد هذا المسعى، انطلاقا من المسيرة النوعية التي حققها رفقاء الحارس رايس مبولحي، سواء في دور المجموعات الذي أنهوه بمباراة كبيرة أمام المنتخب المصري، في الدور ربع النهائي، حين أزاحوا من طريقهم المنتخب المغربي الذي كان أحد لمرشحين لقول كلمته في هذه الدورة، أما في المربع الذهبي فقد كان الضحية منتخب قطر البلد المنظم، على أن يكون رفقاء براهيمي أمام اختبار هام لا يقل عن اللقاءات الثلاثة الكبيرة المذكورة، وهذا بحكم الأسماء الثقيلة التي تشكل منتخب نسور قرطاج، وكذلك المسيرة الايجابية المحققة، حيث وبصرف النظر عن الخسارة في دور المجموعات أمام منتخب سوريا.

إلا أن ذلك لم يمنعهم من التدارك وتصحيح الأوراق، ليواصلوا المشوار من انتصار إلى انتصار وصولا إلى النهائي، والكلام ينطبق على المنتخب الوطني الذي فرض منطقه منذ البداية خلال مباراة السودان التي فازوا بها برباعية ثم ثنائية أمام لبنان وتعادل ضد مصر وفوزين تاريخيين أمام المغرب في ربع النهائي وقطر في المربع الذهبي، وهو ما يجعل شهية زملاء بلايلي تأتي مع تواصل سلسلة الانتصارات النوعية، خاصة وأن اللقاء النهائي يعد فرصة لا تعوض لتوظيف جميع الأوراق الفنية لحسم النتيجة التي تجعل اللقب العربي يكون جزائريا.

ويعوّل المدرب مجيد بوقرة على توظيف جميع الأوراق الرابحة خلال هذا النهائي التاريخي، بغية إثراء الخزانة الكروية الجزائرية بلقب إقليمي يكون تأكيدا للمشوار المحقق لحد الآن، حيث ينتظر أن يضع الثقة في أغلب الأسماء التي سجلت حضورها المنتظم في التشكيلة الأساسية، مع إمكانية إحداث تغييرات قليلة وفقا للمستجدات الحاصلة، خاصة ما يتعلق بالإصابات، في انتظار التأكد من مشاركة المهاجم بونجاح الذي يعد أحد الأوراق الهامة في الخط الهجومي، حيث اضطر مجددا على الخروج خلال مباراة قطر بعدما غاب عن مباراة المغرب بسبب إصابة تلقاها في مباراة مصر، في الوقت الذي سيحرص الطاقم الفني على تحصين القاطرة الخلفية لتفادي أي أخطاء أو هفوات في لقاء سيلعب على جزئيات، كما سيتم التركيز على مواصلة تحسين الأداء الدفاعي لتفادي الأخطاء المرتكبة في الكرات الثابتة، مثلما حدث أمام المغرب وقطر، يحدث هذا في الوقت الذي تبعث أغلب المعطيات على الارتياح مادام أن أغلب العناصر المعوّل عليها ستكون في الموعد، سواء تلك التي تتميز بالخبرة في صورة بلايلي وبن دبكة وبراهيمي أو العناصر الشابة التي خطفت الأضواء مثل دراوي وميريزاق وبدران وتوقاي ومزياني والبقية، ليكون المنتخب الوطني المحلي على موعد مع التاريخ حتى تكون نهاية الدورة تتويجا يؤكد صحة إمكانات أبناء بوقرة وأحقيتهم بإنجاز في هذا المستوى الهام.

قالوا عن نهائي كأس العرب 2021

بلايلي: لن نفرط في اللقب وسنهديه للشعب الجزائري

كشف نجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، عن إصراره الكبير على التتويج ببطولة كأس العرب 2021 الجارية يقطر، عندما يواجه “محاربو الصحراء” منتخب تونس، مساء اليوم، على ملعب البيت في نهائي النسخة العاشرة من البطولة العربية، واعدا الجزائريين ببذل أكبر مجهود للتتويج باللقب، حيث قال في تصريحات إعلامية: “سنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز وإهداء البطولة للشعب الجزائري”، قبل أن يضيف: “إن شاء الله سندخل النهائي من أجل التتويج والعودة بالكأس إلى الجزائر”، قبل أن يوجه رسالة تحدٍ للمنتخب التونسي، بقوله: “نحن جاهزون للنهائي”.

يوسف بلايلي: أنا لاعب حر من أي التزام

نشر نجم المنتخب الجزائري يوسف بلايلي الجمعة، رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد فسخ تعاقده مع نادي قطر. وكتب بلايلي “شكرا جزيلا لنادي قطر ومشجعيه وإدارة النادي على الأوقات التي قضيتها معكم”، مضيفا: “أنا لاعب حر”. وكان نادي قطر قد أصدر بيانا مفاجئا أمس، أعلن من خلاله فسخ عقد بلايلي “بالتراضي” بعد مشاورات بين الطرفين. ويقدم بلايلي أداء باهرا مع منتخب الجزائر في كأس العرب، بقطر، حيث أسهم بقوة في بلوغ الخضر نهائي البطولة المحدد موعده غدا ضد تونس.

وسبق أن لعب بلايلي لمولودية وهران، ثم الترجي التونسي، واتحاد الجزائر، كما خاض تجربة في فرنسا مع نادي أنجيه، كما لعب لفترة قصيرة مع أهلي جدة، قبل محطته الأخيرة مع نادي قطر..

بن دبكة: نهائي تونس “داربي” وهدفنا التتويج باللقب

سار سفيان بن دبكة أحد أفضل اللاعبين في صفوف المنتخب الوطني خلال كأس العرب بقطر، على نفس نهج بلايلي، وأكد بأن الهدف الأول والأخير للتشكيلة الوطنية هو التتويج بالكأس لإدخال الفرحة إلى قلوب الجزائريين، وقال لاعب الفتح السعودي في تصريحات إعلامية: “لقد قلنا ذلك منذ بداية البطولة..جئنا إلى قطر من أجل التتويج باللقب”، مضيفا: “النهائي أمام تونس هو داربي كبير..والداربيات لها طابع ونكهة خاصة..”، وتابع: “المهم هو كيفية الاستعداد إلى المباراة النهائية، علينا الاسترجاع جيّدا بعد أن لعبنا مباراتين قويتين أمام المغرب وقطر، حتى نكون في أفضل أحوالنا في النهائي”.

بن عيادة: مباراة تونس صعبة ونريد التتويج لإسعاد الجزائريين

يعد حسين بن عيادة من أبرز لاعب المنتخب الوطني الناشطين في الدوري التونسي، وعلى وجه التحديد مع النجم الساحلي، وهو ما يعني معرفته الجيّدة للاعبي المنتخب التونسي قبل مواجهتهم في النهائي مساء اليوم، حيث أشار بأن كلا المنتخبين يعرفان بعضهما بعضا، ورغم اعترافه بصعوبة المهمة أمام “نسور قرطاج”، إلا أنه أكد بأن الهدف الأول لـ”محاربي الصحراء” هو التتويج بالكأس، حيث صرح: “الحمد لله وصلنا إلى النهائي، وإن شاء الله نفوز بالكأس لإسعاد الشعب الجزائري الذي يستحق كل شيء”، قبل أن يضيف: “إنها مباراة داربي وستكون مواجهة صعبة”.

بلعمري: نريد العودة بالكأس إلى الجزائر

اعترف جمال بلعمري مدافع المنتخب الوطني الذي غاب عن 3 مباريات من جملة 5 خاضها “الخضر” في كأس العرب قطر 2021 حتى الآن، بصعوبة المباراة النهائية أمام المنتخب التونسي بحكم قوة المنافس وطابع الداربي للمباراة، لكنه أكد بأن الجزائريين لن يتراجعوا أمام هدف التتويج باللقب، وقال بهذا الخصوص: “المباراة النهائية ستكون صعبة جداً، لكننا سنحاول الفوز بها والعودة بالكأس إلى الجزائر”، مضيفا: “نريد إسعاد الشعب الجزائري..لن نخذل الجزائريين إن شاء الله”.

دراوي: النهائي ستحسمه جزئيات صغيرة

كشف زكرياء دراوي بأن المباراة النهائية أمام المنتخب التونسي لن تكون سهلة على الإطلاق، مشيرا إلى أن التفاصيل والجزئيات الصغيرة هي من ستحسم هوية البطل، وقال لاعب شباب بلوزداد في تصريحات إعلامية: “مواجهة تونس لن تكون سهلة، سنستعد لهم جيدا وسندرس نقاط الضعف والقوة لديهم، والمباراة النهائية ستحسمها جزيئات صغيرة”، قبل أن يتابع: “بالطبع هدفنا واضح..نريد التتويج بالكأس ولن نفرط في هذا الهدف”.

شتّي: هدفنا إسعاد الشعب الجزائري

أبدى إلياس شتي سعادته الكبيرة بالدعم الذي يحظى به المنتخب الوطني منذ بداية كأس العرب من طرف الجماهير الجزائرية، سواء تلك التي حالفها الحظ بمتابعة المباريات من داخل الملاعب القطرية أو من الجزائر، مشيرا إلى أن كل اللاعبين عازمون على إسعادهم من خلال التتويج بالكأس العربية، وقال مدافع الترجي التونسي في تصريحات إعلامية: “هدفنا إسعاد الشعب الجزائري الذي وقف معنا، لقد رأينا مقاطع فيديو حفزتنا كثيرا، نقول لهم استمروا معنا حتى اللحظة الأخيرة وسنفرحكم إن شاء الله”، قبل أن يتحدث عن المباراة النهائية المرتقبة ضد منتخب تونس، مؤكدا أن “محاربي الصحراء” سيستعدون لها بأفضل صورة ممكنة، قائلا: “المباراة لن تكون سهلة لأنها داربي، وسوف تُلعب على جزئيات صغيرة، وسنحضر لها كما ينبغي”.

توقاي: الأوراق مكشوفة وجاهزون للفوز

قال الدولي الجزائري، محمد أمين توقاي، مدافع النجم الساحلي التونسي، في ندوة صحفية أمس، إن مواجهة تونس “ستكون مباراة خاصة، ستكون حافزا إيجابيا، إذ إنها مباراة بين جارين ومع لاعبين أعرفهم ويعرفونني”. وأضاف: “الأوراق مكشوفة في هذه المباراة، ومن لديه العزيمة والإصرار سيفوز بها”.

نهائي كأس العرب..

التشكيلة المتوقعة لمباراة الجزائر وتونس

تختتم منافسات بطولة كأس العرب 2021، مساء اليوم، بمواجهة ديربي بين تونس والجزائر لحساب المباراة النهائية للمسابقة.

وكان منتخب “نسور قرطاج” تأهل للدور النهائي بفضل فوزه على مصر بهدف دون رد، بينما أزاح الفريق الجزائري في نصف النهائي نظيره القطري بنتيجة 2-1. وسيخوض منتخب تونس موقعة النهائي منقوصا من مدافعه ياسين مرياح، الذي انتهى موسمه بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي لركبته خلال المواجهة أمام “الفراعنة”.

في المقابل، سيلعب منتخب الجزائر مباراة النهائي بصفوف مكتملة، في ظل غياب الإصابات والإيقافات عن تشكيلته. وسبق أن تقابل المنتخبان في 47 مباراة سابقا، حقق خلالها “نسور قرطاج” 16 فوزا، مقابل فوز “الخضر” بـ17 مناسبة، وانتهت 14 مباراة على نتيجة التعادل. وفي آخر لقاء جمع بينهما خلال العام الحالي، فازت الجزائر على تونس وديا بنتيجة 2-0.

المنتخب التونسي

معز حسن – محمد دراجر – محمد أمين بن حميدة – منتصر الطالبي – بلال العيفة.

فرجاني ساسي – غيلان الشعلالي -محمد علي بن رمضان – حنبعل المجبري – يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري.

المنتخب الجزائري

رايس مبولحي – حسين بن عيادة – جمال بلعمري – عبد القادر بدران – إلياس شتي – سفيان بن دبكة – زكريا دراوي – ياسين براهيمي – الطيب مزياني – بغداد بونجاح – يوسف بلايلي.

صراع بين مصر وقطر في كأس العرب

رغم ضياع حلم التتويج بلقب كأس العرب إلا أن منتخبي مصر وقطر يدخلان مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، بطموح الحصول على الميدالية البرونزية، وتعويض الجماهير بالصعود إلى منصة التتويج في ليلة ختام المحفل العربي المميز مثلما أكده موقع كورة.

وسبق أن حل منتخب مصر في المركز الثالث ببطولة كأس العرب عام 1988 ولكنه لم يحصل مطلقا على المركز الرابع، بينما يبقى الحال مختلفا لمنتخب قطر الذي حصل على المركز الرابع في نسخة 1985 ولم يحصل على المركز الثالث من قبل.

يبحث العنابي القطري عن تعويض ضياع تذكرة التأهل إلى نهائي كأس العرب، بعد خسارته الدرامية أمام الجزائر في نصف النهائي بنتيجة (1-2). وحاول العنابي لآخر لحظة في مباراة الجزائر، ولكن يوسف بلايلي كان له رأي آخر ورجح كفة محاربي الصحراء في اللحظات الأخيرة. ويرفع المنتخب القطري مع مدربه الإسباني فيليكس سانشيز، راية التحدي في مواجهة مصر، من أجل التعويض وحسم الميدالية البرونزية.

ولا تبدو أوراق سانشيز الفنية غامضة بالنسبة للفراعنة فالعنابي القطري يلعب منذ سنوات بطريقة الـ3 مدافعين ويعتمد بشكل كبير على السرعات في خط الوسط لخلخلة دفاعات منافسيه.

وسجل العنابي القطري 12 هدفا في 5 مباريات، كما أن سانشيز يضع رهانه على الدويتو المميز أكرم عفيف والمعز علي، بجانب خبرات صانع الألعاب والقائد حسن الهيدوس وقدرات بوعلام خوخي في بناء الهجمات.

وربما تشهد المباراة حصول بعض البدلاء على الفرصة في ظل إرهاق بعض اللاعبين نتيجة المجهود الكبير في لقاء الجزائر، وقد تكون الفرصة سانحة لظهور علي أسد الله وعاصم ماديبو بشكل أساسي في المباراة.

كما تبدو نفس الدوافع حاضرة للمنتخب المصري الذي يبحث عن مصالحة جماهيره بعد ضياع تذكرة النهائي في اللحظات الأخيرة أمام تونس بهدف من نيران صديقة.

وتعرض البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصرـ لانتقادات واسعة بعد الأداء الهزيل في لقاء تونس وتلقي أول هزيمة منذ توليه قيادة الفراعنة في شهر سبتمبر الماضي.

ورفع كيروش راية التحدي أيضا مطالبا لاعبيه بحسم الميدالية البرونزية أمام قطر والفوز بالمركز الثالث ومصالحة الجماهير بعد الخسارة أمام تونس. ويتسلح المنتخب المصري بحماس لاعبيه والروح القتالية مع احتمالية تغييرات في تشكيلة الفراعنة خاصة في الجانب الهجومي بعودة أحمد رفعت للمشاركة أساسيا بجانب وجود حسين فيصل ومحمد مجدي “أفشة”. وربما يشهد اللقاء الظهور الدولي الأول للحارس الصاعد محمد صبحي لإراحة محمد الشناوي، بجانب اعتماد كيروش على بعض العناصر أصحاب الخبرة مثل عمرو السولية وأحمد حجازي لاقتناص الفوز.

المدافع السابق زاوي سمير

“يصعب التكهن بنتيجة اللقاء وبونجاح سيسهل المهمة”

رفض المدافع الدولي السابق زاوي سمير التكهن بنتيجة اللقاء النهائي لكاس العرب الذي سيجمع أشبال بوقرة عشية اليوم بالفريق الوطني التونسي قائلا “سبق وأن تكهنت بجميع اللقاءات السابقة في ذات الدورة غير أنه من الصعوبة التكهن بهذا اللقاء حيث سيكتسي طابع الداربي بالإضافة إلى المنحى التصاعدي الذي عرفه مستوى زملاء المساكني في هذه الدورة”.

ويرى زاوي أنه لقاء مفتوح على كل الاحتمالات فمن يصل إلى النهائي سيفعل كل شيء للفوز به. وعن مفاتيح لقاء تونس قال زاوي إنه لو يكون بونجاح في يومه ويجد معالمه فإن ذلك سيسهل من مهمة زملائه ويكون مفتاح اللقاء والفوز بالكأس .

الدولي السابق فوزي بن خاليدي

الخضر أحق بالتتويج أكثر من المنتخب التونس

يرى الدولي واللاعب السابق في فريقي أولمبي المدية واتحاد العاصمة فوزي بن خاليدي أن مفاتيح اللقاء النهائية الذي سيخوضه زملاء مبولحي يكمن في الجاهزية البدنية التي ستكون هاجس الفريق الوطني بالنظر إلى قوة اللقاءات التي خاضها إلى حد الآن على عكس الفريق التونسي الذي بذل أقل جهد بدني. وفي حال جاهزية فريقنا من هذه الناحية فلا خوف على الفريق الوطني.

وأضاف قائلا: “الملاحظ أن فريقنا تلقى أهدافا من كرات ثابتة وهوائية وهو ما يجب تداركه والعمل عليه للتقليل من خطورة زملاء المساكني، كما قال إن الحلول الهجومية ستأتي من الفرديات التي يتمتع بها بلايلي ويراهيمي ومزياني متمنيا الفوز بالكأس العربية لفريقنا الذي يرى أنه أحق بها من نظيره التونسي بالنظر إلى مشواره فيها.

مدرب تونس “غاضب”.. واللاعبون في حالة نفسية “حرجة”

أثارت الخرجة الأخيرة لرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وديع الجريء، سخط مدرب المنتخب التونسي، منذر الكبير، عقب إقدام المسؤول الأول على الكرة في تونس على التفاوض مع مدربين أجانب لتولي زمام العارضة الفنية لـ”نسور قرطاج” خلفا للمدرب الحالي الذي نجح في قيادة منتخب بلاده إلى نهائي كأس العرب أمام المنتخب الجزائري.

ولم يهضم مدرب منتخب تونس ما أقدم عليه وديع الجريء في الساعات الأخير، من خلال تفاوضه مع عدد من المدربين في القارة العجوز لتدريب المنتخب التونسي في الفترة المقبلة والذي سيخلف الكبير ومساعديه مستقبلا، خصوصا وأنه حقق الأهداف التي سطرها مع الجامعة التونسية، علما أن الجريء كان قد دخل في مفاوضات مع المدرب، “البطال”، الفرنسي جون لويس غاسيي والذي سبق له تدريب عدة أندية فرنسية على غرار مونبوليي وبوردو وباريس سان جيرمان وكذا سانت إيتيان، كما سبق له العمل كمدرب مساعد لمنتخب فرنسا، فضلا عن تدريبه إسبانيول الإسباني.

يحدث هذا عشية خوض منتخب تونس لنهائي كأس العرب، التي ستختتم اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، أمام المنتخب الجزائري، وهو ما من شأنه أن يؤثر على معنويات المدرب الكبير وكذا اللاعبين، على إعتبار أن خرجة رئيس الجامعة لم تأت في وقتها، حسبما أكدته عديد الصحف التونسية نهاية هذا الأسبوع، والتي أكدت أن وصول منتخب بلادها إلى نهائي كأس العرب لم يشفع له من التفكير في إقالته من منصبه.

جدير ذكره، أن الجامعة التونسية كانت قد استفسرت عن وضعيات عديد المدربين، على غرار مدرب منتخب عمان، الكرواتي برانكو إيفانوكوفيتش، غير أن تجديد الاتحاد العماني لعقد مدربها حال دون ذلك، كما استفسر الجريء أيضا عن وضعية الفرنسي صبري لموشي، التونسي الأصل.

اللاعب التونسي حنبعل المجبري:

سأسعد كل التونسيين في النهائي

أكد حنبعل المجبري، لاعب منتخب تونس، أنه سيبذل كل جهده لإسعاد جماهير منتخب بلاده، خلال المباراة النهائية في بطولة كأس العرب أمام منتخب الجزائر على أرضية ملعب الثمامة المونديالي.

وقال المجبري في تصريحات خاصة لموقع winwin: “سعيد جدًا بتجاوز عقبة مصر في الدور نصف النهائي وأعد الجماهير التونسية ببذل قصارى جهدي من أجل إسعادهم والفوز باللقب في بطولة كأس العرب، والبحث عن مزيد من النجاحات خلال الاستحقاقات الدولية المقبلة”. وتابع المجبري: “قدمنا مباراة ممتازة أمام مصر ونسعى للأفضل. سعادتي كبيرة بالأداء الجيد الذي قدمته وكذلك زملائي بالفريق طيلة المباريات الماضية، الأجواء هنا ممتازة للغاية، وهذا ما ساعدنا على تحقيق النتائج الإيجابية”.

أكد حنبعل المجبري أن فريق مانشستر يونايتد سعيد بما يقدمه مع الفريق الوطني التونسي، قائلا: “الجميع في فريق مانشستر يونايتد يتابعون ما أقدمه من مستويات طيبة مع منتخب تونس، وتصلني دائما رسائل تشجيع وتحفيز من زملائي اللاعبين في الفريق ومن مختلف المدربين والإداريين.. لا يمكنني أن أقول لك بالضبط فحوى رسائل كل لاعب منهم أو هويتهم، لأنها أمور يجب أن تبقى سرية”.

التونسي السليتي يوجه رسالة قوية إلى رايس مبولحي

نحن في نفس الفريق.. لكنني أرغب في التتويج باللقب

وجّه لاعب الوسط المهاجم في صفوف المنتخب التونسي، نعيم السليتي، رسالة قوية إلى حارس منتخب الجزائر وزميله في نادي الاتفاق السعودي، رايس مبولحي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في نهائي بطولة كأس.

وقال نعيم السليتي، في تصريحات خاصة لموقع winwin: “أدرك جيدا أن مثل هذه المباريات في شمال إفريقيا تنتظرها الجماهير بكل شغف، وتتابع كل التفاصيل المتعلقة بها، وستكون مباراتنا أمام الجزائر كذلك بالنسبة إلى الجماهير الرياضية في البلدين. وأعتقد أنها ستكون مميزة للغاية، على اعتبار أنها تأتي في إطار نهائي بطولة كأس العرب”.

وعلق السليتي على المواجهة المرتقبة التي ستجمعه بزميله في نادي الاتفاق السعودي وحارس الخضر، رايس مبولحي، بالقول: “أريد أن أقول له: أنت صديق لي خارج أرضية الملعب، وزميلي في نفس الفريق، ولكن، في الملعب ستكون الأمور مختلفة تماما.. نحن نرغب في التتويج باللقب وإسعاد جماهيرنا، وفي النهاية، أتمنى أن يكون الفوز للأجدر”.

وختم السليتي حديثه بطلب الدعم من الجماهير التونسية حيث قال: “أطلب من جماهير منتخب بلدي مواصلة دعمنا وتشجيعنا بكل قوة، كما سبق وفعلوا خلال جميع مباريات البطولة.. أريد منهم الحضور بكثافة في مباراة النهائي”.

“الخضر” في نهائي كأس العرب من أجل 70 مليار سنتيم

يلعب المنتخب الوطني المحلي، اليوم، نهائي كأس العرب أمام منتخب تونس، من أجل الحصول على جائزة البطولة العربية، التي رصدها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والمقدرة بـ 5 ملايين دولار، أي ما يقارب 70 مليار سنتيم، مقابل 3 ملايين دولار يتحصل عليها نائب البطل أي ما يعادل 40 مليار سنيتم، كما يحصل صاحب المركز الثالث على نفس الجائزة المالية التي يتحصل عليها صاحب المركز الثاني.

يشار أنه وعملا باللوائح المالية للبطولة العربية المتفق عليها من قبل، سيتم منح مليون دولار للمنتخبات التي تأهلت إلى الدور الثاني من البطولة، و750 ألف دولار للمنتخبات التي غادرت المنافسة العربية من دورها الأول، أي ما يقارب 10 ملايير سنتيم بالعملة المحلية، فيما يحصل بطل الدورة على مبلغ 5 ملايين دولار، أي قرابة 70 مليار سنتيم، مقابل 3 ملايين دولار يتحصل عليها نائب البطل أي ما يقارب 40 مليار سنيتم، كما يحصل صاحب المركز الثالث على نفس جائزة صاحب الصف الثاني.

مرياح يغيب عن لقاء السبت أمام “الخضر” بسبب الإصابة

يغيب عن نهائي كأس العرب السبت، بين منتخبي الجزائر وتونس، المدافع التونسي ياسين مرياح، بعدما تعرض لإصابة خطيرة في على مستوى الركبة الأربعاء الفارط أمام منتخب مصر في نصف نهائي، وذلك حسبما صرح به الإتحاد التونسي لكرة القدم على صفحته الرسمية على “فايسبوك”، والذي علق على ذلك بـ”شكرا ياسين مرياح، ننتظرك في نجاحات أخرى”، حيث أكدت الجامعة التونسية أن الفحوصات التي أجراها ياسين مرياح عقب نهاية اللقاء الأخير أمام مصر، أظهرت إصابته على مستوى الأربطة المتقاطعة، علما أن المدافع ياسين مرياح كان قد أصيب في مواجهة مصر، الأمر الذي جعل المدرب الكبير يستنجد بمحمد علي بن رمضان كبديل له قبل نهاية الشوط الأول.

يذكر، أن ياسين مرياح كان قد أصيب في نفس المباراة مباشرة عقب انطلاقها، قبل أن يعود لمواصلة اللعب ثم يغادر بشكل رسمي أرضية الميدان قبل 5 دقائق من نهاية المرحلة الأولى.

رئيس الفيفا يصرح:

كأس العرب حققت نجاحا مبهرا وأتمنى استمرارها مستقبلا

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على النجاح المبهر لبطولة كأس العرب 2021، المقامة تحت رعايته.

وحل إنفانتينو ضيفا على قناة الكأس القطرية، حيث قال: “بطولة كأس العرب حققت نجاحاً مبهراً، ليس فقط كاختبار قبل مونديال 2022، ولكن أكثر من ذلك، فهذه البطولة تجاوزت توقعاتي بكثير”.

وأضاف: “بعد أيام على انطلاق البطولة، رأينا تنافسا حقيقيا لتحديد المنتخبات الأفضل في العالم العربي، الذي يضم 450 مليون نسمة، ولقد رأينا حماسا بالغا من الجماهير المذهلة”. واعترف رئيس الفيفا بتلقيه طلبات عديدة من شرق الوطن العربي إلى غربه، رغبة منهم في استمرار تنظيم البطولة العربية خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن الأمر سيكون محل نقاش في المرحلة القادمة.وتحدث إنفانتينو عن الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2022، حيث قال: “قبل عام على انطلاق المونديال، نرى أن كل الملاعب في قطر جاهزة بكامل طاقتها الاستيعابية”.

وبسؤاله عن سر تحدثه باللغة العربية خلال كلمته في حفل افتتاح كأس العرب 2021، اعترف إنفانتينو بتلقيه مساعدة من زوجته اللبنانية لإلقاء كلمة بالعربية.

واستطرد: “لكن بشكل عام، تربطني علاقة خاصة بالعالم العربي، وأنا على يقين بأن إقامة المونديال لأول مرة هنا، سيجعل العالم يتعرف على كرم الضيافة والدفء الذي يتسم به العرب”.