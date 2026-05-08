نهائي كأس “الكاف”.. مدرب الزمالك يعلّق قبل مواجهة اتحاد العاصمة

قال مدرب نادي الزمالك المصري، معتمد جمال، إن فريقه تنقل إلى الجزائر من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة أمام اتحاد العاصمة، قبل لقاء العودة في القاهرة.

وأضاف مدرب الزمالك في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: ” كل مباراة ولها ظروفها، وهذه مباراة نهائية، وشوط من النهائي، وهدفنا تحقيق نتيجة جيدة هنا، مثلما فعلنا من قبل أمام بلوزداد”.

وتابع: “المهمة ستكون سهلة بالقاهرة، إذا نجحنا في تحقيق نتيجة جيدة هنا.. الزمالك من الأندية الكبيرة ودائما يكون مرشحاً..”

وبخصوص ضغط جماهير اتحاد العاصمة، قال مدرب الزمالك: ” لن يكون هناك اختلاف كبير، مقارنة بالمباراة السابقة أمام بلوزداد، ولاعبو الفريق لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه المواقف”.