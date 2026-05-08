نهائي كأس “الكاف”.. هذا ما قاله مدرب اتحاد العاصمة عن مواجهة الزمالك

قال مدرب اتحاد العاصمة، لامين نداي، إن فريقه جاهز لبذل كل المجهودات، من أجل تحقيق الفوز، في لقاء الذهاب أمام الزمالك المصري.

وأضاف نداي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: “سنواجه فريقا كبيرا، الزمالك غني عن التعريف، فهو أحد عمالقة القارة ويملك خبرة كبيرة في المباريات القارية الكبرى”.

“وتابع نداي: “إنه فريق قوي جدًا، وقد شاهدنا ذلك خلال مشواره في المنافسات الإفريقية، حيث يحقق نتائج جيدة خارج ميدانه”.

وأكد نداي أن تشكيلته جاهزة لإنجاز المهمة: “نحن جاهزون لخوض النهائي وتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز، خاصة أننا سنستفيد في لقاء الذهاب من المساندة الكبيرة لجماهيرنا، تركيز اللاعبين منصب الآن على مباراة الذهاب، وهم جاهزون لتحقيق المطلوب من هذه المباراة”.

وشدّد مدرب الاتحاد على ضرورة التألق في المبارتين من أجل التتويج بكأس الكاف، وقال في هذا السياق: ” يجب التركيز جيدا خلال مبارتي الذهاب والإياب، ولا يكفي التركيز على مباراة واحدة من أجل التتويج، والحسم سيكون في لقاء الإياب”.

ويواجه اتحاد العاصمة، ضيفه الزمالك المصري، أمسية السبت، بداية من الساعة الثامنة، بملعب 5 جويلية، في إطار ذهاب نهائي كأس “الكاف”.