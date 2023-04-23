نهب للآثار تحت غطاء الاستثمار السياحي بخنشلة

منتخبون يفجرون القضية والعدالة تحبس أربعة مشتبها فيهم

ينتظر، الإثنين، عرض ستة أشخاص على العدالة في قضية تنقيب وتهريب للآثار، وهي العمليات التي كانت تجري تحت غطاء نشاط استثماري في مجال السياحة، حيث يتواصل التحقيق بخصوص نشاط إحدى المقاولات.

وكان قاضي الجلسة، بمحكمة خنشلة الابتدائية، قد أودع الأربعاء، أربعة أشخاص، من بوحمامة بخنشلة، وأشمول بباتنة، تتراوح أعمارهم ما بين 40 و55 سنة من العمر، رهن الحبس المؤقت، بمؤسسة الوقاية ببابار، مع الإفراج عن متهم خامس يبلغ من العمر، 34 سنة، وإصدار أمر بالتوقيف في حق آخر، يتواجد في حالة فرار، متورطين في قضية التنقيب وتهريب الآثار، بمنطقة طامزة الاثرية، غرب خنشلة، بعد أن قرر القاضي، تأجيل جلسة المحاكمة إلى نهار اليوم الاثنين، بناء على إجراءات المثول الفوري، مباشرة بعد تقديم المتهمين الخمسة، أمام النيابة، من طرف مصالح الدرك الوطني بطامزة.

وكشف مصدر أمني، للشروق، بأن القضية، جاءت في إطار التحقيقات التي كانت قد باشرتها مصالح الدرك الوطني، بالمجموعة الولائية، بخصوص نشاطات مشبوهة في التنقيب وتهريب الآثار، حيث مكنت التحريات من تحديد العديد من المناطق، محل شبهة على غرار منطقة لاكتثوار لعلوعة بجبال طامزة، ومناطق بجبال جلال، وتزامن ذلك مع وصول شكوى رسمية موقعة من طرف ستة أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي، ببلدية طامزة بخصوص نشاط مشبوه لمقاولة إنجاز، بالمنطقة سالفة الذكر، يدّعي صاحبها حسب الأعضاء بأنه مستثمر سياحي، ومرفقة هذه الشكوى بالعديد من الصور التي تؤكد عمليات التنقيب والاستحواذ على آثار رومانية كثيرة.

وخلال تكثيف التحقيقات داهمت مصالح الدرك بفرقة طامزة الموقع، بناء على معلومات أخرى بلغتها، على هامش تحقيقات مماثلة ببلدية جلال، أوقفت مصالح الدرك الوطني خلالها، صاحب المقاولة، بعين المكان، مع توقيف أربعة آخرين من شركائه، اثنان من خنشلة وتحديدا من منطقة بوحمامة، وآخرين من باتنة بمنطقة أشمول، وأحالتهم على التحقيق، أين تم الكشف عن متهم آخر لا يزال في حالة فرار، قبل تقديمهم الأربعاء أمام نيابة محكمة خنشلة، التي أحالتهم على جلسة المحاكمة، وفقا لإجراءات المثول الفوري، أين تم إيداع أربعة منهم الحبس، والإفراج عن الخامس، مع إصدار أمر بالتوقيف في حق السادس، في حين لا تزال التحقيقات متواصلة بخصوص استثمار المقاولة، حسب الأعضاء البلديين، لا سيما وأن ذات المقاولة قد تم تجميد وتوقيف نشاطها في العهدة البلدية السابقة للمجالس المحلية، قبل أن يشرع من جديد في أشغاله قبل شهور فقط، حيث راسل الأعضاء الستة، رئيس البلدية، يطالبونه بتوضيح حول القضية، وعمليات حفر أزيد من أربعة آبار، والشروع في بناءات متعددة.