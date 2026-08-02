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رياضة
رغم الإنجاز التاريخي والتأهل إلى كأس أسيا

نور الدين ولد علي يقترب من الرحيل عن منتخب اليمن

م.ياسين
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نور الدين ولد علي يقترب من الرحيل عن منتخب اليمن

تتجه مسيرة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي مع المنتخب اليمني لكرة القدم نحو نهاية غير متوقعة، بعدما بات قريباً جداً من مغادرة منصبه كمدير فني، في خطوة أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات داخل الأوساط الرياضية اليمنية والعربية، لا سيما أنها تأتي في أعقاب إنجاز كروي تاريخي غير مسبوق.

وكان ولد علي قد نجح في كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة اليمنية بعدما قاد “اليمن السعيد” للعبور رسمياً إلى نهائيات كأس آسيا 2027، إثر انتصار مستحق على منتخب لبنان بنتيجة (2-0) في المواجهة الحسم التي جرت خلال شهر جوان 2026. هذا التتويج الجهيد حظي بإشادة واسعة بالنظر للظروف الصعبة التي يمر بها الإعداد الرياضي هناك، ورغم ذلك تمكن الفني الجزائري من بناء مجموعة متماسكة وقوية تكتيكياً.

وتفيد التقارير الإعلامية بأن السبب الرئيسي الذي يدفع ولد علي لنفض للاستقالة يعود أساساً إلى مستحقاته المالية المتأخرة التي لم يتحصل عليها منذ فترة، وعلى الرغم من الوعود المتكررة التي قدمها رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم بحل الأزمة وتوفير كافة السيولة والمستحقات، إلا أن الوضع ظل على حاله دون أي تغيير ملموس، مما أدى إلى وصول المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود.

حتى اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي يكشف التفاصيل الكاملة أو يوثق فسخ العقد نهائياً، غير أن المعطيات المحيطة برحيل ولد علي تتأكد يوماً بعد يوم، وتأتي هذه التطورات لتضع الاتحاد اليمني أمام حرج كبير ومواجهة مباشرة مع الجماهير التي كانت تمني النفس بالاستقرار الفني ومواصلة التحضير للحدث القاري الكبير تحت قيادة مدرب أثبت كفاءته ومقدرته على تجاوز العقبات.

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