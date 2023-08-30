نيويورك تسمح برفع أذان الجمعة والمغرب في رمضان بمكبرات الصوت

سيرفع صوت الأذان لصلاة الجمعة بمكبرات الصوت في أماكن إقامة الصلاة بنيويورك، بعد أن وقع عمدة المدينة إريك آدمز مرسوما يسمح بذلك.

وقال آدمز في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء:”بإمكان المساجد الآن رفع الأذان في الأوقات المذكورة، من دون تصريح مسبق”.

ويشمل المرسوم أذان صلاة المغرب في شهر رمضان أيضا. وهو يأتي تنفيذا لوعود انتخابية كان قد قطعها عمدة نيويورك للمسلمين.

وتابع آدامز في كلمته بالمناسبة:”اليوم نقول بوضوح إنه لا يتعين الحصول على تصريح لرفع أذان صلاة الجمعة”.

وأضاف العمدة يقول:”أنتم أحرار في ممارسة شعائركم الدينية في نيويورك، وأنا فخور بأننا أخيرا نقوم بذلك اليوم”.