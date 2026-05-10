هاتفك يعرف أنك مصاب بالاكتئاب قبل أن تشعر به؟

تخيل أن هاتفك يتحول إلى مقياس للمزاج، يكشف عن العلامات الطفيفة للاكتئاب قبل أن تشعر به. قد يبدو الأمر خيالا علميا، لكنه واقعٌ يقترب منا فيما يتعلق بالنمط الظاهري الرقمي.

تشير دراسة صغيرة أجرتها جامعة نورث وسترن للطب إلى إمكانية الكشف عن الاكتئاب من خلال بيانات مستشعرات هاتفك الذكي، وذلك بتتبع عدد دقائق استخدامك للهاتف ومواقعك الجغرافية اليومية.

كلما زاد الوقت الذي تقضيه في استخدام هاتفك، زادت احتمالية إصابتك بالاكتئاب. بلغ متوسط الاستخدام اليومي للأشخاص المصابين بالاكتئاب حوالي 68 دقيقة، بينما بلغ حوالي 17 دقيقة للأشخاص غير المصابين، وفقا لموقعeurekalert.

ما هو النمط الظاهري الرقمي؟

ببساطة، يعني النمط الظاهري الرقمي قياس سلوكك عبر الأجهزة الشخصية لمعرفة المزيد عن صحتك.

وقد صاغ فريق من الباحثين في جامعة هارفارد هذا المصطلح لوصف “القياس الكمي للنمط الظاهري البشري على مستوى الفرد لحظة بلحظة، باستخدام بيانات من الأجهزة الرقمية الشخصية”.

بعبارة أخرى، يجمع هذا النظام باستمرار بصمات رقمية (من الهواتف الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، وغيرها) لرسم صورة مفصلة لأنشطتك اليومية، ومشاعرك، وأفكارك.

كل نقرة، أو تمريرة، أو خطوة، أو رسالة نصية يمكن أن تصبح نقطة بيانات صغيرة. ومع مرور الوقت، تشكل نقاط البيانات هذه بصمة فريدة، “نمطا ظاهريا رقميا”، قد يعكس حالتك النفسية، حسب موقع psychologytoday.

المراقبة أعمق مما تتخيل

يراقب جهازك:

ـ أنماط نومك من خلال فترات الخمول.

ـ العزلة الاجتماعية من خلال عدد المكالمات.

ـ “مؤشر الموقع”، وهو مصطلح يُستخدم لوصف ما إذا كنت عالقا في المنزل أو تستكشف العالم.

سرعة الكتابة وأنماط استخدام التطبيقات

حتى سرعة الكتابة وأنماط استخدام التطبيقات أصبحت مؤشرات للاكتئاب، كما أكدت ذلك دراسات عديدة في مجلات الصحة الرقمية.

الأمر أشبه بتحليل تفضيلاتك الموسيقية، ولكن بدلا من ذوقك الموسيقي، يتم تحليل نقاط ضعفك النفسية.

الاندفاع التجاري المحموم

يشتري سماسرة البيانات ويبيعون هذه المؤشرات السلوكية، ويُجمّعون أنماطك العاطفية للمعلنين الذين يرغبون في استهدافك في لحظات ضعفك.

هل تشعر بالإحباط؟ إنه الوقت الأمثل لإعلانات قروض يوم الدفع أو عروض الوجبات السريعة.

الجزء الأكثر إثارة للقلق يتعلق باحتمالية استخدام شركات التأمين وأصحاب العمل لبيانات الصحة النفسية المُستنتجة لتحديد المخاطر، ورغم أن الأدلة الملموسة على التمييز واسع النطاق لا تزال محدودة، يتوقع باحثو الخصوصية أن هذه الممارسة حتمية، وفقا لموقع gadgetreview.

مراقبة المكتئبين

يمكن استخدام هذه المعلومات في نهاية المطاف لمراقبة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالاكتئاب، وربما لتقديم التدخلات اللازمة لهم إذا رصد المستشعر أعراض الاكتئاب، أو لتزويد أطبائهم بالمعلومات.

ستبحث دراسات مستقبلية في جامعة نورث وسترن فيما إذا كان تغيير السلوكيات المرتبطة بالاكتئاب يُحسّن الحالة المزاجية.

قال أحد الخبراء: “سنرى ما إذا كان بإمكاننا تخفيف أعراض الاكتئاب من خلال تشجيع الناس على زيارة أماكن أكثر خلال اليوم، واتباع روتين يومي منتظم، وقضاء وقت أطول في أماكن متنوعة، أو تقليل استخدام الهاتف المحمول”، بحسب موقع mentalhealthmn.