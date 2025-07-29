“هدف الخضر في “الشان” هو الفوز باللقب”

مدرب المنتخب الوطني للمحليين يرفع السقف:

أكد مدرب المنتخب الجزائري للاعبين المحليين لكرة القدم، مجيد بوقرة، أن الهدف من المشاركة في بطولة إفريقيا للأمم “شان-2024” (المؤجلة لـ2025)، المقررة من 2 إلى 30 أوت، بكل من تنزانيا، كينيا وأوغندا، هو التتويج باللقب القاري.

وقال بوقرة خلال ندوة صحفية نشطها بقاعة المحاضرات بملعب- نيلسون مانديلا- ببراقي: “بما أننا نمثل منتخبا اسمه الجزائر، فلن نذهب من أجل المشاركة فقط، بل بهدف تحقيق إنجاز رائع مع هذا الفريق، وهدفنا هو التتويج بلقب الشان الذي ضاع منا في النسخة الأخيرة بالجزائر”.

وأضاف اللاعب الدولي السابق: “الجميع متحمس لخوض هذه المنافسة، سنحضر لها بشكل جيد. سنلعب جميع مبارياتنا كنهائيات من أجل الفوز بها جميعا”. وحول المنافسين والظروف التي ستجرى فيها البطولة، قال المدرب الوطني: “سنواجه أربعة منتخبات في مجموعتنا والظروف ستكون ملائمة هناك من ناحية الملعب وحتى المناخ. لا نخشى البلد المنظم في المباراة الأولى وسنلعب من أجل الفوز عليه، وسنحضر من أجل تسيير الضغط والأوقات الصعبة والفترات القوية للفريق”. وأفاد أيضا: “صعب علينا تحليل طريقة لعب المنافسين لأنهم يغيرون من تركيبة تشكيلتهم، إضافة إلى أننا لا نمتلك الكثير من الفيديوهات عن المنافسين، لكننا نمتلك التجربة في تسيير المنافسات الكبرى”. غيرأن بوقرة أقر بصعوبة التحضيرات وضيق الوقت بقوله: “أمامنا وقت ضيق من أجل إجراء استعدادات تتطلب مدة أربعة أسابيع، وسنقلصها إلى 12 حصة تدريبية، اللاعبون جاهزون من الناحية المعنوية وتبقى بعض التحضيرات البدنية فقط”.

وفي سؤال حول إشكالية التنسيق بين اللاعبين، قال المدرب الوطني: “منذ مارس الفارط وأنا أركز على طريقة لعب خاصة بالفريق، ولقد أنجزنا ما نريده بنسبة 70 بالمائة وهناك مؤشرات توحي بأن الأمور ستسير بشكل جيد في ما يخص التنسيق”.

وطمأن بوقرة حول الحالة الصحية لمجمل التعداد، قائلا: “لا توجد إصابات أو غيابات، باستثناء محمد بن خماسة، الذي يعاني من بعض الآلام سيخضع للعلاج وسنرى إن كان جاهزا للشان، لأننا سنعتمد عليه كثيرا وهو الأمر الوحيد الذي يشغلنا حاليا”.

مجيد بوقرة: الشان فرصة للاعبين للتواجد في كأس العرب والاحتراف

قال المدرب الوطني مجيد بوقرة إن بطولة إفريقيا للأمم “شان-2024” (المؤجلة لـ2025)، المقررة من 2 إلى 30 أوت، بكل من تنزانيا، كينيا وأوغندا،، فإن هذه البطولة الإفريقية ستمثل فرصة سانحة للاعبين، من أجل إثبات مهاراتهم وإمكانياتهم، لاسيما وأنها ستأتي قبل أشهر فقط عن كأس العرب “فيفا-2025” المقررة بقطر المقررة ما بين من 1 إلى 18 ديسمبر 2025.

وأوضح قائلا: “نفكر دوما في المستقبل، منافسة الشان ستكون فرصة مواتية للاعبين لإثبات قدراتهم قبل كأس العرب، لاسيما أن التشكيلة الوطنية لن تكون من المحليين فقط في الموعد العربي، وعليه، فالأماكن ستكون غالية، وسنختار الأفضل”. وأكد أنه سيمنح الفرصة للاعبين الشبان الذين برزوا الموسم الفارط في بطولة الرابطة الأولى المحترفة.

وقال في هذا الصدد: “هناك لاعبون، على غرار مشيد، كوحيلي، أخريب وبكور، رغم صغر سنهم سنعطيهم الفرصة للبروز، مثلما كانت عليه الحال مع أيوب غزالة، الذي كان احتياطيا في الشان السابقة، وهاهو الآن يؤكد أحقيته كلاعب أساسي”.

وأضاف: “إذا لاحظنا أن أي لاعب يمتلك مهارات، سنقوم بجلبه للفريق الوطني، واستدعاء اللاعبين الشبان هو رسالة إلى بقية العناصر بأن الأبواب مفتوحة للجميع، مثلما كان الأمر مع بولبينة وعمورة وآخرين”.

وأكد القائد السابق للمنتخب الوطني أن هذه الدورة “ستمنح قيمة كبيرة ووزنا للاعب المحلي، وعناصرنا متحمسة لتقديم أفضل ما لديها خارج أرض الوطن، كما أنها فرصة لهم لدخول عالم الاحتراف”. وحول التعداد الذي يمتلكه، أكد الناخب الوطني أنه يمتلك عناصر قوية قادرة على صنع الفارق في هذه الدورة القارية، على غرار “بايزيد الذي يمتلك مهارات هجومية نادرة، محيوص وبركان الذين سأعتمد عليهم كثيرا، والذين يعرفون جيدا طريقة عملي، شأنهم شأن زكريا دراوي، الذي يعد قيمة ثابتة بالنسبة إلي رغم أنه لم يلعب كثيرا”.

بطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة إلى 2025/:

المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى

برمج مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين لكرة القدم، مجيد بوقرة، الأحد، حصتين تدريبيتين جديدتين بالمركز الفني الوطني لسيدي موسى.

خلال التربص التحضيري للتشكيلة، تحسبا لبطولة إفريقيا للأمم- 2024 (المؤجلة لـ2025)، المقررة من 2 إلى 30 أوت، بكل من تنزانيا، كينيا وأوغندا، بحسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. الحصتان (واحدة صباحا بالقاعة والثانية مساء بالملعب) خصصتا لمختلف الجوانب البدنية، التقنية والتكتيكية، وسط تجاوب من اللاعبين.

ولم يشارك اللاعب سفيان بايزيد في التدريبات، بعدما أعفاه الطاقم الطبي نتيجة شعوره بآلام على مستوى العضلة الرباعية للفخذ، حيث اكتفى بتمارين تقوية العضلات داخل القاعة. كما تتواصل راحة أكرم بوراس.

للتذكير، كان المدرب الوطني، مجيد بوقرة، قد اختار الأسبوع الفارط قائمة الـ26 لاعبا الذين سيمثلون الألوان الوطنية في الدورة القارية، من أصل 28 بعد أن كان قد استدعاهم في البداية.

وفي المجموعة الثالثة، سيستهل المنتخب الوطني منافسة البطولة الإفريقية للاعبين المحليين يوم الاثنين 4 أوت أمام أوغندا بملعب “مانديلا ستاديوم” بكامبالا (السادسة مساء بتوقيت الجزائر)، قبل مواجهة جنوب إفريقيا يوم الجمعة 8 أوت على نفس الملعب، الثالثة زوالا بتوقيت الجزائر، وبعدها غينيا يوم الجمعة 15 أوت في نفس التوقيت، والنيجر يوم الاثنين 18 أوت بملعب نيايو ستاديوم بنيروبي السادسة مساء في ختام مرحلة المجموعات.

تحضيرا للبطولة الإفريقية للأمم “شان-2024”

كتيبة بوقرة تتنقل إلى أوغندا يوم الفاتح من أوت القادم

كشف مدرب المنتخب الجزائري للاعبين المحليين لكرة القدم، مجيد بوقرة، أن فريقه سيواجه كلا من منتخب موريتانيا وشبيبة الساورة تحضيرا للمشاركة في البطولة الإفريقية للأمم “شان-2024” (المؤجلة لـ2025)، المقررة من 2 إلى 30 أوت، بكل من تنزانيا، كينيا وأوغندا.

وكان المنتخب الوطني قد أجرى مباراة تطبيقية يوم الخميس الفارط، وأمام منتخب موريتانيا أمس بملعب مصطفى تشاكر ثم سيلعب اليوم الأربعاء أمام تشكيلة شبيبة الساورة، في لقاء ودي آخر تحضيري.

ومنح المدرب الوطني راحة للاعبين الخميس، وسيتوجه وفد المنتخب الوطني إلى أوغندا يوم الجمعة الفاتح من أوت القادم، حيث أكد بوقرة أن الهدف من هذه اللقاءات الودية، هو منح أكبر فترة من الوقت للعب لجميع العناصر الوطنية. لدينا 26 لاعبا ونريد إشراكهم جميعا، وهاتان المباراتان فرصة لتجريبهم.

وقال الناخب الوطني أيضا: “هناك لاعبون يتواجدون في أفضل جاهزية، وهناك من هم في وضع أقل، سنمنح الوقت للعناصر التي هي بحاجة للمنافسة”.

وأكد أنه يبحث عن “التنسيق التكتيكي من الجانب الجماعي”، إضافة إلى “الجاهزية البدنية من خلال خوض هاتين المواجهتين”. بالمقابل، أقر بوقرة بأن التحضيرات لموعد “الشان” كانت غير كافية لاسيما من ناحية عدد المباريات الودية. وقال بهذا الشأن: “عدد اللقاءات الودية غير كاف تماما، كما أننا سنخوض 12 حصة تدريبية فقط، وهذه تحضيرات قصيرة بالنسبة إلي، لكن الحال هي نفسها بالنسبة لبقية المنتخبات المشاركة”.

وكان من المقرر أن يخوض “الخضر” مواجهة مزدوجة أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل أن يتم إلغاؤها بقرار من الاتحاد الكونغولي، وهو ما دفع إلى اختيار اللعب وديا مع المنتخب الموريتاني، الذي حل أمس الأحد بالجزائر، بعدما أجرى معسكرا تحضيريا بمدينة طبرقة التونسية، تخللته مباراتان وديتان أمام الترجي الرياضي التونسي (1-1) ونادي بنزرت (1-1).

آدم عليلات (مدافع – اتحاد الجزائر):

“سندخل هذه البطولة بهدف التتويج باللقب القاري”

“أنا جد فخور بهذه الدعوة الأولى لي في المنتخب الوطني، حيث ألتقي بلاعبين كنت أعرفهم من قبل، وهذا جعل عملية اندماجي تسير في أفضل الظروف. نحن نحضر للمرحلة النهائية من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بكل جدية وفي أجواء ودية. سندخل هذه البطولة بهدف التتويج باللقب القاري وإدخال الفرحة في قلوب جماهيرنا”.

فارس نشاط جابري (مدافع – شبيبة القبائل):

“سندخل دون أي ضغط”

”لدينا طموح للعب الأدوار الأولى ونهدف بطبيعة الحال إلى التتويج خلال هذه المنافسة القارية. سندخل المنافسة خطوة بخطوة، دون أي ضغط، وذلك من أجل الذهاب بعيدا في المنافسة. في البداية، الهدف هو الدخول جيدا في البطولة لتحقيق أفضل مشوار ممكن، دون أن نضع على أنفسنا ضغطا بسبب المنافسين”.

ضياء الدين مشيد (مهاجم – اتحاد الجزائر):

“سأبذل قصارى جهدي لضمان مكانتي الأساسية”

“أنا سعيد جدا بأن أكون جزءا من هذا الفريق الذي سيخوض بطولة “الشان” . سأبذل قصارى جهدي لضمان مكانتي الأساسية في التشكيلة وأن أكون في مستوى التطلعات الموضوعة في شخصيتي. التحضيرات تسير في ظروف ممتازة، والعناصر الوطنية تقدم أقصى ما لديها فوق الميدان لنكون جاهزين في الموعد القاري”.

سفيان با يازيد (مهاجم – مولودية الجزائر):

“كل الظروف مهيأة من أجل الذهاب للتتويج”

“التحضيرات تسير في أحسن الظروف والجميع في صحة جيدة وواعٍ بالمهمة التي تنتظره. الروح المعنوية إيجابية داخل المجموعة. الانسجام مثالي بين اللاعبين والجهاز الفني، وأعتقد أن كل الظروف مهيأة من أجل الذهاب للتتويج باللقب”.