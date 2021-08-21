هدم 69 بناية فوضوية و20 أساسا في بئر الجير بوهران

النيابة تأمر بالتحقيق في هوية المعتدين على عقارات الدولة

فتحت مصالح أمن بئر الجير في وهران، تحقيقا معمقا في أسباب تزايد الاعتداء على العقارات العمومية في المنطقة، ولجوء نافذين إلى إقامة مساكن فوضوية خارج الأطر القانونية ودونما احترام لمعايير سلامة البنايات في بئر الجير.

وتحدث مصدر مسؤول لـ”الشروق اليومي”، على هامش قيام قوات الشرطة رفقة مصالح البلدية أمس السبت بهدم 69 بناية غير شرعية و20 أساسات بحي سيدي البشير، أن تحقيقا على قدر كبير من المسؤولية، باشرته الضبطية القضائية لأمن دائرة بئر الجير بموجب تعليمة نيابية، لمعرفة مزيد من تفاصيل استفحال البناء الفوضوي فوق عقارات الدولة، وأخرى تابعة للخواص، دون تقيد ملاكها بقواعد السلامة المرتبطة بمعايير البناء أو حيازتهم على تراخيص بناء صادرة عن الجهات الرسمية، لافتاً إلى أن هذه البنايات التي خضعت إلى تدابير الهدم كلها غير قانونية، بمعنى أن هناك 69 رخصة استغلال غير رسمية وجب تحديد المسؤوليات في خلفيات إقامة هذه البنايات والأطراف التي وقفت خلف إصدار التراخيص من عدمها.

وحسب مصادر مؤكدة، فإنه سيتم اتخاذ ما يمكن اتخاذه من تدابير قانونية صارمة بحق كل من تثبت التحقيقات أنه كان خلف هذا التزايد الخطير في عدد البنايات الفوضوية، التي تنامت في الشهور الأخيرة، لاسيما مع اقتراب الانتخابات المحلية حسب ما أوضحه ذات المصدر.

وبشيء من التفصيل، فإن عملية الهدم الواسعة التي تمت أمس السبت، مست الموقع المسمى المستثمرة الفلاحية عشابي حنافي، على مستوى الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين وهران ومستغانم، وذلك بحضور قياسي لقوات الشرطة، فرق الحماية المدنية ومديرية المصالح الفلاحية، وأن هذه العملية تندرج حسب المصدر نفسه، في سياق مكافحة التجاوزات التي طالت العقار باختلاف أنواعه، مع محاربة مافيا العقار التي تغولت في وهران في المدة الأخيرة.

وقال المصدر، إن العملية أسفرت عن ضبط معدات البناء المتواجدة بالمنطقة، وإعادة كل العقارات محل اعتداء إلى طبيعتها الأصلية، بعد محاولة أشخاص مجهولين القيام بتقسيمها وبيعها بطريقة غير قانونية وتشييد بنايات فوضوية فوقها.

ومعلوم أن بلدية بئر الجير في وهران، كانت مسرحا في بداية العهدة الانتخابية 2017/2022، لعدة فضائح في العقار، أبطالها منتخبون ورجال أعمال ومسؤولون في مؤسسات دولة، جمعوا ما مقداره 100 مليار سنتيم نتيجة التلاعب بالعقار وصفقات السمسرة في العقار الحضري، كما أطاحت هكذا قضايا بعدة منتخبين أبرزهم الرئيس الأسبق لبلدية بئر الجير وأحد نوابه.

على نطاق مواز، تشرع ولاية وهران اعتبارا من اليوم الأحد 22 أوت في عملية إعادة إسكان قاطني البنايات الهشة والمهددة بالانهيار المصنفة في الخانة الحمراء من قبل هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC، في عملية واسعة وصفت بالهامة وغير المسبوقة، كون ساكنة وهران ستكون على موعد مع ترحيل 2500 عائلة موزعة على تسع مندوبيات بلدية احتلتها في المدة الأخيرة هكذا بنايات خطيرة، وتقرر ترحيل هذه العائلات إلى سكنات جديدة على مستوى القطب العمراني الجديد بوادي تليلات.

وأعلنت ولاية وهران عن مخطط أولي يهدف إلى إعادة إسكان 166 عائلة قاطنة في 23 بناية هشة على مستوى المندوبية البلدية سيدي البشير “بلاطو سابقا”، التي استفادت من عملية إعادة إسكان بالقطب العمراني الجديد ببلدية وادي تليلات.

نشير في الختام إلى أنه مباشرة بعد تدخل المصالح المعنية وتحرير المستثمرة الفلاحية عشابة حنيفي بالطريق الوطني رقم 11 ببئر الجير، وهدم 69 بناية فوضوية و20 أساس بناء، باشرت مديرية المصالح الفلاحية صباح أمس إجراءات رفع دعاوى قضائية ضد 22 شخصا تم توقيفهم، متورطون في تشييد بناءات غير قانونية والمتاجرة بها والتعدي على أرض فلاحية بدون وجه حق.

وبعد التحقيق الذي باشرته مصالح أمن ولاية وهران سيتم اليوم الأحد تقديم الأشخاص المخالفين للقانون أمام القضاء.