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اقتصاد

هذا آخر أجل لاقتناء قسيمة السيارات

الشروق أونلاين
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هذا آخر أجل لاقتناء قسيمة السيارات

أعلمت المديرية العامة للضرائب مالكي السيارات السياحية والنفعية وسيارات نقل المسافرين الذين لم يتمكنوا من اقتناء قسيمة السيارات أن آخر أجل  لشرائها سيكون يوم الأربعاء 30 أفريل 2025.

وأضحت المديرية في بيان لها أن الأشخاص المعنيين مدعوون إلى التقرب من قباضات الضرائب أو مكاتب البريد لاقتناء قسيمة السيارات، أو عن بعد عبر المنصة الرقمية “قسيمتك”، وذلك باستخدام بطاقة الدفع ما بين البنوك أو البطاقة الذهبية.

وأشارت إلى أنه عند انتهاء الأجل المحدد سيتعين عليكم اقتناء القسيمة متضمنة الغرامات الجبائية، المنصوص عليها في المادة 305 من قانون الطابع المقدرة بزيادة قدرها 50% من قسيمة القسيمة لكل اقتناء تلقائي لهذه القسيمة.

وترفع الزيادة إلى 100%، اذا تم معاينة المخالفة من قبل الأعوان المؤهلين.

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