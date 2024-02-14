هذا المنتخب يُؤكّد قدومه إلى الجزائر

أعلن اتحاد أندورا لِكرة القدم، الأربعاء، عن قدومه إلى الجزائر لِخوض دورة دولية ودّية.

ويُواجه منتخب أندورا في أواخر مارس المقبل، كلّا من فريقَي جنوب إفريقيا وبوليفيا، بِملعب “19 ماي 1956” بِعنابة.

ويخوض منتخب أندورا دورة الجزائر، استعدادا لِمنافسة دوري الأمم الأوروبية، حيث يلعب في فوج يضمّ فريقَي مالطا ومولدافيا، وتنطلق المنافسة في سبتمبر المقبل.

وقبل اتحاد أندورا لِكرة القدم، كان نظيره البوليفي في الأيّام القليلة الماضية، قد أعلن بِدوره عن مشاركته في هذه المحطّة الإعدادية.