هذا النادي يُريد انتداب غجميس

أدرجت إدارة نادٍ إيطالي اسم اللاعب الدولي الجزائري فارس غجميس ضمن مفكّرتها، لِانتدابه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتدي الجناح فارس غجميس (23 سنة) زي نادي فروسينوني من القسم الثاني الإيطالي منذ جانفي 2024، وبِعقدٍ تنقضي مدّته في نفس الفصل من عام 2028.

وتُبدي إدارة نادي فينيتسيا تحمّسا للاستفادة من خدمات غجميس، ورصدت غلافا ماليا قيمته 15 مليون أورو لِتعزيز صفوف فريقها الكروي بِلاعبين جدد في الصيف المقبل.

وفي أحدث تقرير نشرته صحيفة “لا نووفا دي فينيتسيا” الإيطالية، فإن إدارة نادي فينيتسيا ستجلب غجميس إذا صعدت إلى القسم الأول.

ويتصدّر فريق فينيتسيا لائحة ترتيب بطولة القسم الثاني الإيطالي بِرصيد 72 نقطة، قبل أربع جولات عن انتهاء المنافسة. وإذا لم يصعد إلى حظيرة النخبة بِطريقة مباشرة، فقد ضمن أمر خوض مواجهات السد لِتحقيق الغرض ذاته.

ويُقدّم فارس غجميس موسما كبيرا بِزي نادي فروسينوني، الذي يشغل المركز الثاني بِرصيد 69 نقطة. حيث سجّل 12 هدفا، ووزّع 3 تمريرات حاسمة.