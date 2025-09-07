هذا جديد “رياض الأطفال” بالجزائر

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اليوم الأحد، تحت إشراف الوزيرة الدكتورة صورية مولوجي، عن صدور الدليل البيداغوجي الموحد لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة في الجزائر، وذلك لأول مرة كمرجع وطني يهدف إلى توحيد البرامج التربوية وتحسين جودة الخدمات الموجهة للأطفال.

وحسب الوزارة الوصية فإن هذا الدليل يأتي في إطار تعزيز إستراتيجية الحماية الاجتماعية للطفولة، حيث يهدف إلى اعتماد برنامج بيداغوجي موحد يأخذ بعين الاعتبار المكوّنات النفسية والاجتماعية للطفل، ويساعد على تهيئته للتكيف مع مرحلة التمدرس بشكل إيجابي، إلى جانب تنمية قدراته العقلية والجسدية من خلال أنشطة التعلم المبكر واليقظة، مع ترقية الكفاءات المؤهلة لرعاية الطفولة.

ويركز الدليل على توفير مسار تنشئة متكامل ومنسجم على المستوى الوطني، من خلال أنشطة تربوية مدروسة تراعي الخصوصيات العمرية، بما يساهم في تنمية الجوانب النفسية، الحركية، الاجتماعية واللغوية للأطفال، ويعزز احترافية مؤسسات الاستقبال ويضمن تحسين نوعية الخدمات.

وقد أُعد هذا الدليل بمساهمة مختصين وأكاديميين وبمشاركة عدة قطاعات وهيئات معنية، إضافة إلى إشراك ممثلي أولياء الأمور في المشروع التربوي للمؤسسات، بما يعزز التكامل بين الأسرة والإطار التربوي. كما يتيح آليات تقييم ومتابعة واضحة لضمان الجودة وتحقيق الأهداف التربوية في بيئة آمنة ومحفزة لنمو الطفل وتطوير مهاراته.

وللاطلاع على تفاصيل الدليل دعت الوزارة لزيارة الرابط التالي: https://drive.google.com/…/1UQJxPtQkS5lAjEZ56d…/view.