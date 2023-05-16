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اقتصاد

هذا عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المسجلة في الجزائر

الشروق أونلاين
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هذا عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المسجلة في الجزائر
ح.م
صورة تعبيرية

ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية الكبرى بالجزائر إلى 57 مشروعا، حسب آخر حصيلة أعلن عنها المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش.

وكشف ركاش أن عدد مشاريع الاستثمار المسجلة بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ارتفع في الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر 2022 و30 أفريل 2023 بنسبة 121 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضح ركاش أن عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة بلغ  2016 مشروع خلال الفترة بين 1 نوفمبر 2022 و30 أبريل 2023 بقيمة إجمالية تقدر بـ922.83 مليار دج.

وارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 199 بالمائة من حيث القيمة، وبنسبة 145 بالمائة بالنسبة لعدد مناصب الشغل المتوقعة، في نفس فترة المقارنة.

واعتبر المسؤول ذاته أن ذلك يعد أحد المؤشرات الرئيسية التي تبرز “نتائج إصلاح منظومة الاستثمار في البلاد وكذا بوادر تحسن مناخ الأعمال التي تظهر يوما بعد يوم”.

ومن بين المؤشرات التي تظهر ذلك أيضا، أشار ركاش إلى حجم “التوافد الكبير” للشركات الأجنبية، والتي يوجد منها شركات كبرى، أبدت الرغبة في الاستثمار في الجزائر.

ويوجد الكثير من مشاريع هذه الشركات الأجنبية في مراحل “متقدمة” من الدراسة، سواء مع القطاعات الوزارية المعنية بالنشاط أو مباشرة مع مصالح الوكالة، ومنها من بدأت تجسيد مشروعها, يضيف المدير العام لافتا إلى أن الأمر يخص العديد من قطاعات النشاط.

أما بخصوص المشاريع المسجلة في الشباك الخاص بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، فقد بلغت 57 مشروع منها 47 مشروع بين أجني مباشر وبالشراكة، حسب ركاش.

وأكد المسؤول الأول على الوكالة أن هذه المؤشرات “ذات دلالة قوية على ثقة المتعاملين الاقتصاديين وإيمانهم بنجاح مسار المخطط الإصلاحي الكبير الذي أطلقه رئيس الجمهورية وكذا الثقة في الإرادة السياسية التي ترجمت على أرض الواقع بإجراءات عملية وملموسة”.

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