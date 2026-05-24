هذا ما أمر به سايحي بخصوص منحة البطالة

أسدى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الأحد، 24 ماي، تعليمات صارمة بخصوص التكفل بملفات التشغيل، وفقا لما افادت به الوزارة في بيان.

ودعا سايحي، خلال الاجتماع التقييمي المخصص لحصيلة نشاطات القطاع خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 ماي الجاري، إلى معالجة ملفات التشغيل بالسرعة والفعالية المطلوبتين في إطار مهام الوساطة المنوطة بالقطاع، مع الحرص على مرافقة طالبي العمل وتسهيل ولوجهم إلى فرص الإدماج المهني.

كما حث على ضرورة التكفل الفوري بجميع الطعون المرفوعة من طرف الشباب الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من منحة البطالة من خلال التسيير الأمثل لمنصة “إنصات” وضمان الرد على كافة الانشغالات دون أي تأخير.

الوزير حث كذلك على إخضاع المنصة لتقييمات دورية وتحيين مستمر بما يتماشى مع المستجدات ويعزز فعالية الخدمة الرقمية.