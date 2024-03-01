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اقتصاد

هذا ما بحثه عرقاب مع رئيس مجلس إدارة “غازبروم” الروسية

الشروق أونلاين
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هذا ما بحثه عرقاب مع رئيس مجلس إدارة “غازبروم” الروسية
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، رئيس مجلس إدارة شركة “غازبروم”، والممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للتعاون مع منتدى الدول المصدرة للغاز، فيكتور زوبكوف.

وأفاد بيان للوزارة أن الطرفين بحثا علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها.

واستعرض الجانبان أهم الترتيبات التي اتخذتها الجزائر تحسبا لانعقاد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي ستعقد بالجزائر، مؤكدين على أهمية تعزيز الحوار وتكثيف المشاورات بين الدول الأعضاء في المنتدى وجعله مصدرا حقيقيا للمقترحات والخبرة والمشورة في مجال الصناعة الغازية.

وجرى هذا اللقاء، أمس الخميس بمقر الوزارة، على هامش مراسم تدشين معهد البحث في الغاز بالجزائر العاصمة، بحضور كل من السادة الرؤساء المدراء العامين لمجمعات سوناطراك وسونلغاز وسونارام, بالاضافة الى رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) واطارات من الوزارة.

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