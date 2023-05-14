هذا ما حجزته شرطة العاصمة من مخدرات منذ بداية 2023

تمكنت مصالح شرطة ولاية الجزائر من حجز أكثر من 31 كلغ من القنب الهندي وما يفوق 183 ألف مؤثر عقلي وكمية من المخدرات الصلبة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023.

وأفاد بيان لشرطة العاصمة، الأحد، أن “مصالح أمن ولاية الجزائر عالجت ممثلة في الفرق العملياتية للشرطة القضائية خلال الـ 4 أشهر الأولى من السنة الجارية، (18927) قضية استهلاك ومتاجرة بالمخدرات بمختلف الأنواع بما فيها القنب الهندي، المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، تورط فيها (19491) شخصا”.

وأشار ذات المصدر إلى أنه تم خلال هذه الفترة “ضبط وحجز (31كلغ و164غ) من المخدرات من نوع القنب الهندي، (173غ) من المخدرات الصلبة ما يعرف بـالتشوتشنة، (02 كلغ و841.42 غرام) من الكوكايين، (743.60) غرام من الهيروين، (07 كلغ و260غ) من المارخوانا و(183.454) قرصا من المؤثرات العقلية”.

وأشار البيان إلى أن “المشتبه فيهم في هذه القضايا حاولوا خلق حالة الرعب واللاأمن في أوساط الأحياء السكنية، من خلال المشاجرة في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء محظورة من الصنف الخامس والسادس لغرض الاعتداء الجسدي والتعدي على القوة العمومية، التحريض على التجمهر والإخلال بالنظام والسكينة العامة”.

وفي هذا الصدد، أفضت التحريات المعمقة في جل القضايا، إلى أن أسباب الشجارات في الطريق العام هي “الاختلاف بين عصابات الأحياء الشعبية بسبب إبرام صفقات مشبوهة خاصة بالمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية”.

وتضع المديرية العامة للأمن الوطني الأرقام الخضراء 104-1548 ورقم النجدة 17 وتطبيقة “آلو شرطة” تحت تصرف المواطنين للتبليغ.