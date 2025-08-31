هذا ما فعلته إدارة نادي موناكو بعد وفاة “مجادي”

تضامنت إدارة نادي موناكو الفرنسي مساء الأحد، مع أسرة فقيد الكرة الجزائرية والدولي السابق عبد الله مجادي.

وكان عبد الله مجادي قد فارق الحياة الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 67 سنة.

ووقف لاعبو موناكو والضيف نادي ستراسبورغ دقيقة صمت، قبيل انطلاق مباراة الفريقَين، بِرسم الجولة الثالثة من عمر البطولة الفرنسية.

وبِطلب أيضا من إدارة النادي، حمل لاعبو فريق موناكو شارة سوداء (الصورة الثانية المُدرجة)، علما أن مجادي سبق له تقمّص زي نادي موناكو ما بين 1981 و1987، وأحرز معه ثلاثة تتويجات فرنسية (الصورة الثالثة والأخيرة المدرجة).