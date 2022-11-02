هذا ما قاله القادة العرب في قمة الجزائر (مباشر)

انطلقت صباح الأربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات، أشغال اليوم الثاني من قمة جامعة الدول العربية التي تحتضنها الجزائر.

ويترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أشغال المناقشات، بصفته رئيس الدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ميقاتي: لبنان الذي تعرفونه قد تغير

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن بلاده تواجه أزمة غير مسبوقة ولبنان الذي تعرفونه قد تغير.

وأضاف: تحول لبنان إلى جسدٍ ضعيف بحاجة إلى مقويات ونحن نواجه أسوأ أزمة اقتصادية وضعت أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر.

واوضح: نعول على مساعدة الدول العربية للبنان لإخراجه من أزماته وندعو إلى تفعيل عمل جامعة الدول العربية.

وحسبه: نأمل أن يكون اتفاق ترسيم الحدود الجنوبية بداية مسار يقود إلى ازدهار لبنان.

البرهان: السودان جاهزة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان عبد الفتاح البرهان في كلمته أنه يحيي الرئيس تبون رئيس هذه الدورة على المجهودات التي يبذلها من أجل لمّ الشمل العربي.

وأوضح: إننا في السودان نؤكد جاهزيتنا للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي ونأمل أن تتبنى هذه القمة قرارات تحث على دعم مشروع الاكتفاء الذاتي لأمتنا العربية من الحبوب والغذاء.

وأضاف: نأمل أن تتبنى القمة توصيات تدعم وحدة وسيادة واستقلال السودان، ونلتزم من جهتنا بتوفير المناخ الملائم لذلك

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: ندعو الأشقاء العرب إلى موقف موحد من ليبيا

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، في كلمته أمام المشاركين في القمة العربية أن بلاده تجدد مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف: أهنئ الجزائريين بذكرى المجد ذكرى الأول من نوفمبر المجيد ذكرى ثورة التحرير المظفرة وأهنئ الأشقاء في دولة قطر على استضافتهم لكأس العالم، والقاهرة على استضافتها لقمة المناخ.

وأضاف: تجمعنا وحدة المصير والمصالح المشتركة وندعو الأشقاء إلى تبني موقف عربي موحد تجاه ليبيا، وتبني موقف موحد تجاه ما يتعلق بإخراج المرتزقة.

رئيس موريتانيا: أزمات تهدد كيانات دول عربية

قال رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني في كلمته: أهنئ الرئيس تبون على حسن الضيافة والتحضير الجيد لدورة القمة العربية على أرض الجزائر.

وأضاف: أهنئ الجزائر قيادة وشعبا بمناسبة احتفالهم بذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وأضاف: الكثير من الأزمات تهدد كيانات العديد من الدول بما فيها الدول العربية

وحسبه: قدرة بلداننا العربية على الصمود أمام هذه الأزمات رهين بنجاحنا في ترقية العمل العربي الجماعي.

رئيس جيبوتي: من الشرف أن نلتقي في الجزائر بلد الشهامة والكرامة

قال رئيس جمهورية جيبوتي عمر جيلة: نحن في أمس الجاحة لجمع الكلمة وتوحيد الصف العربي

وأضاف: نأمل أن تشكل قمة الجزائر مرحلة مفصلية للعمل العربي المشترك

وأوضح: نلقي مجددا وعالمنا العربي يواجه تحديات جسام وهذه التحديات تمثل تهديدا وجوديا بعض دولنا.

وأضاف: من الشرف أن نلتقي في الجزائر بلد الشهامة والكرامة.

وأوضح: نثمن عاليا دور الجزائر في التوصل لهذا الإنجاز التاريخي ونعرب عن أسفنا لعدم تمديد الهدنة في اليمن الشقيقة ونجدد تضامنا التام مع الجمهورية السودانية الشقيقة.

ولي عهد الكويت: ندين التدخلات الخارجية في شؤون أي دولة عربية

قال الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت في كلمته أمام الرؤساء والقادة العرب: أحيي مجهودات السيد الرئيس عبد المجيد تبون وحمكته في تسيير القمة العربية في دورتها هاته.

وأوضح: نجدد دعوتنا لانجاح مسيرة السلام في الشرق الأوسط بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد: ندعو لإفساح المجال أمام الحل السياسي لتحقيق الاستقرار في سوريا.

وقال: ندين التدخلات الخارجية في شؤون أي دولة عربية.

كما هنأ الرئيس والشعب الجزائري بمناسبة احتفال الجزائر بذكرى اندلاع الثورة التحريرية.

السيسي: آليات العمل العربي المشترك ستشهد قوة في ظل رئاسة الجزائر

واستهّلت أشغال اليوم الثاني من القمة بكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيها “ثقته بأن آليات العمل العربي المشترك، ستشهد قوة دفع ملموسة في ظل رئاسة الجزائر”.

وقال السيسي في كلمته:

إن أمننا القومي العربي هو كل لا يتجزأ. فأينما نولي أنظارنا نجد أن الأخطار التي تداهم دولنا واحدة، وترتبط في مجملها بتهديد مفهوم الدولة الوطنية، وتدخل قوى إقليمية أجنبية في شئون المنطقة من خلال تغذية النزاعات.

وأضاف:

من واقع الترابط الفعلي الذي يجعلنا جميعاً أعضاءً لجسد واحد. ومن واقع حجم التحديات والضغوط الراهنة الذي يفوق قدرة أي دولة على التصدي لها منفردة. فإنه يتعيّن علينا تبني مقاربة مشتركة وشاملة تهدف إلى تعزيز قدرتنا الجماعية على مواجهة مختلف الأزمات.

عباس يدعو لتشكيل لجنة قانونية لمتابعة جرائم وعد بلفور

أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقد دعا في كلمته أمام القمة، إلى تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، جراء إصدار الحكومة البريطانية وعد بلفور عام 1917.

كما طالب الرئيس الفلسطيني، بتفعيل قرارات القمم العربية السابقة، بشأن الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين. مع تفعيل شبكة الأمان العربية التي أُقرّت سابقا.

وأوضح عباس في هذا السياق أن الاحتلال يحتجز الأموال الفلسطينية، مؤكدا أهمية تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول توفير الدعم لمدينة القدس وصمود أهلها.

ولي العهد الأردني: لا بدّ من حلّ سياسي في سوريا

من جهته، أكد ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله، أنّ “تحقيق السلام العادل في فلسطين، على أساس حلّ الدولتين، والالتزام بالمبادرة العربية للسلام، يبقى الخيار الاستراتيجي”.

وعن الأوضاع في الدول العربية، قال الأمير حسين:”استقرار العراق الشقيق ركيزة للاستقرار في المنطقة وواجب علينا دعمه. ولابد من حلّ سياسي في سوريا”.

وأضاف:”يدعم الأردن الحلول المؤدية لتحقيق الاستقرار في اليمن وليبيا”. كما دعا إلى الاستفادة من “الإمكانيات (العربية) الواعدة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والاقتصاد”.

ولي عهد الكويت: نرفض كل صور الإرهاب والتطرف وندعو إلى تجفيف منابعه

وعبّر ولي عهد الكويت الأمير مشعل الأحمد الصباح، عن رفض بلاده “كل صور الإرهاب ومظاهره”، داعيا إلى “مكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه”.

وقال الصباح في يكلمته:”نجدّد التأكيد على التمسك بنظام دولي متعدّد الأطراف، وندعو لتطوير التكامل الإقليمي”.

متابعا:”نراقب بقلق شديد تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتبعاتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية”، مجدّدا دعم الكويت لـ “الجهود الدولية الداعية إلى الحوار بشأن أوكرانيا”.