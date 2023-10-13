هذا ما قاله بلماضي وفيلود مدرب بوركينا فاسو عن مجموعة الخضر

بعد قرعة كأس إفريقيا 2024

علق جمال بلماضي مدرب المنتخب الوطني، على قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار والتي أوقعت الخضر في المجموعة الرابعة رفقة بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.

وقال بلماضي في الندوة الصحفية بعد الفوز على الرأس الأخضر: “بوركينا فاسو فريق صلب ومتماسك… نحترم كل المنتخبات، سندرس منافسينا من جميع النواحي، وسنحضر لهم بكل جدية”. وأضاف قائلا: “وقعنا في مجموعة متوازنة بحظوظ متساوية، أتمنى جاهزية جميع عناصر المنتخب وخاصة إسماعيل بن ناصر نجم ميلان… من حق الشعب الجزائري أن يحلم بالتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، مثلما يطمح هو شخصيا لتحقيق هذا الهدف”.

من جهته، اعتبر مدرب بوركينافاسو روبيرت فيلود إن مجموعة منتخبه الذي سيواجه الجزائر وأنغولا وموريتانيا في كأس إفريقيا القادمة المقررة شهر جانفي القادم بكوت ديفوار، “متوازنة”، سيعمل كل ما في وسعه رفقة لاعبيه من أجل التأهل وإسعاد الجماهير.

وقال المدرب السابق لوفاق سطيف واتحاد العاصمة وشيبة القبائل، في تصريحات صحفية بعد عملية القرعة: “لتقييم المجموعة الرابعة، سأقول إنها مجموعة متوازنة نسبيا، يمكن اعتبار الجزائر المرشح الرئيسي، بعد ذلك، هو منتخب أعرفه جيدا ويمكن أن يساعدنا على الخصمين الآخرين، موريتانيا وأنغولا بفوز يسهل من مهمتنا، لكني سأقول إن لدينا فرصتنا في المجموعة، هذا أمر مؤكد، لكن يجب ألا نقلل من شأن أي منافس”.

وعن سؤال إن كانت الجزائر هي المرشح الأول قال التقني الفرنسي: “يمكننا أن نقول ذلك ربما بشكل طفيف للغاية ولكن ليس بشكل قاطع، لأنني أكرر، لدينا فرصة حقيقية في هذه المجموعة المتمركزة في بواكي، ليست بعيدة عنا ويجب علينا اغتنامها، من الواضح أنه بالمقارنة مع مجموعات معينة، لا يمكننا الشكوى من هذه القرعة. المجموعة متجانسة للغاية. لا يوجد فريق ضعيف ولكن لدينا كلمتنا”.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد البوركينابي لكرة القدم، استمرار المباراة الودية بين بوركينا فاسو وموريتانيا المقررة الثلاثاء بالدار البيضاء بالمغرب، رغم أن القرعة أوقعتهما في نفس المجموعة.

وفي نفس السياق، يتواجد منتخب موريتانيا بالمغرب لإجراء مباراتين وديتين أمام مدغشقر اليوم وأمام منافسهم في كأس إفريقيا المنتخب البوركينابي أيضا، وعلق مدرب المنتخب الموريتاني عبدو وأمير في حسابه على التويتر قائلا: “نحن جاهزون للعرس الإفريقي.. والمنتخب الموريتاني قادم”.