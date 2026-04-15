هذا ما قاله ترامب عن وقف إطلاق النار ونهاية الحرب

قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب، إنه لا ​يفكر ​في تمديد وقف ⁠إطلاق ​النار مع ​إيران، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحرب “على وشك الانتهاء”.

وأضاف ترامب في رد على سؤال لمراسل شبكة (إيه.بي.سي نيوز) جوناثان ​كارل ​أمس الثلاثاء “قد ينتهي ‌الأمر ⁠بأي شكل من الأشكال، لكنني ​أعتقد ​أن ⁠التوصل إلى ​اتفاق هو ​الأفضل، ⁠لأنه سيمكنهم من ⁠معاودة ​بناء ​أنفسهم”.

كما صرح ترامب إنه يرى أن الحرب مع إيران “على وشك الانتهاء”، حسبما أشار في مقتطف من مقابلة مع ماريا بارتيرومو من قناة “فوكس نيوز” نُشرت يوم الثلاثاء.

وتابع قائلا: “أعتقد أن الأمر قد شارف على الانتهاء. نعم. أعني، أعتبره قريباً جداً من الانتهاء”، هكذا قال ترامب لماريا بارتيرومو من قناة فوكس نيوز عندما سُئل عما إذا كانت الحرب قد انتهت أم لا.

كما زعم ترامب أن إيران ستحتاج إلى عقدين من الزمن لإعادة البناء إذا انسحبت الولايات المتحدة الآن.