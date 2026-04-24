هذا ما قاله محرز قبل مواجهة “ماتشيدا” في نهائي دوري أبطال آسيا

قال نجم الأهلي السعودي، رياض محرز، إن الهدف من المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا واضح، وهو التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

ويواجه أهلي جدة، منافسه نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، أمسية السبت، بداية من الساعة الخامسة وربع، على ملعب الإنماء، بمدينة جدة، في إطار نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكد رياض محرز جاهزية فريقه للمباراة، وقال: “متحمسون لهذا النهائي، وطموحنا واضح، وهو أن نحقق اللقب الآسيوي للمرة الثانية على التوالي”.

وأضاف محرز: “هذا الموسم أشعر أنني أكثر هدوء مقارنة بالموسم الماضي، وهذا لا يعني نقص في الشغف، بقدر ما يدل على نضج وخبرة أكبر”.

وتابع: “مسيرتي كانت جيدة وحققت الألقاب مع كل الفرق لي لعبت لها، وتحقيق اللقب الآسيوي للمرة الثانية على التوالي سيعني لي الكثير”.

وفي رده على سؤال يتعلق بموعد اعتزاله، ردّ الدولي الجزائري: “لدي أهداف لا زالت جارية في هذا الموسم مع الفريق والمنتخب ونحن في نهائي دوري أبطال آسيا، دعني العب النهائي غدًا، ثم نتحدث عن ذلك”.