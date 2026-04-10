هذا ما قاله وليد صادي بعد تدشين المركز التقني الجهوي بتلمسان

أشاد بالدعم الكبير لرئيس الجمهورية

أشرف، الخميس، وزير الرياضة، وليد صادي، على تدشين المركز التقني الجهوي بهضبة “لالة ستي” بولاية تلمسان، رفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، والسلطات الولائية.

وذكر وزير الرياضة وليد صادي في كلمته بالمناسبة أن “هذا الصرح يجسد تصورا عمليا للتوجه في تطوير كرة القدم ويعبر عن إرادة واضحة في بناء بيئة كروية حديثة كما يترجم بصورة ملموسة متانة الشراكة التي تجمع الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالاتحاد الدولي لكرة القدم وما أثمرته من أثر مباشر من تطوير البنية التحتية وتوسيع فرص الوصول إلى اللعبة”.

وقال: “جعلنا من تفعيل الشراكات رافعة استراتيجية وتعاملنا مع برنامج “الفيفا” كأداة للهيكلة والتطوير وعلى هذا الأساس اتجهنا نحو الاستثمار في مشاريع نوعية لا تقتصر على تعزيز البنية التحتية بل تمتد إلى تحديث أدوات التسيير”.

وأضاف أنه “من خلال هذا البرنامج باتت الجزائر من التجارب المرجعية قاريا في مجال استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد ضمن مسار تطويري نواصل ترسيخه بعزم وطموح وانسجاما”، لافتا إلى أن “الاتحاد الجزائري لكرة القدم يشرف على منظومة ضخمة ويدير أكثر من 70 ألف مباراة سنويا ضمن بنية تحتية ممتدة عبر كامل التراب الوطني، ما يعكس مكانة كرة القدم في الجزائر ليس كنشاط رياضي بل أيضا كفضاء منظم وكرافعة اجتماعية ومجال لامتداد وطني متشبع”.

وأبرز صادي أن “الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعتمد على أنماط تسيير حديثة ترتكز على الحوكمة والشفافية والنجاعة التشغيلية في انسجام تام مع المعايير التي تتبناها “الفيفا”، مستفيدين من الدعم المتواصل الذي يقدمه رئيس الجمهورية من خلال تجسيد منشآت عصرية وفق معايير دولية بالتوازي مع إيلاء أهمية خاصة للتكوين ورعاية الأجيال الصاعدة وترقية الرياضة المدرسية بوصفها الخزان الحقيقي للمواهب وقاعدة البناء المستدامة لكرة القدم”.

واعتبر صادي أن “استدامة هذه المنظومة تبدأ من القاعدة ويندرج تعاوننا مع الاتحاد الدولي بشكل عملي وملموس، إذ نعتز بأن الجزائر من أوائل الدول الإفريقية التي جسدت مشروع “فيفا أرينا”، عبر إنجاز 6 ملاعب داخل مؤسسات تعليمية في خطوة تنقل اللعبة إلى قلب الفضاء التربوي”.

للتذكير، فإن المركز التقني الجهوي لتلمسان، الذي أنجز بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار برنامجه (forward programme) يتربع على مساحة 38.125 متر مربع ويضم 145 غرفة موزعة على جناحين وملاعب مغطاة بالعشب الاصطناعي والهجين والطبيعي وقاعة مغطاة لكرة القدم وقاعة للعلاج وأخرى لكمال الأجسام ومسبحا وقاعة للمحاضرات وجناحا إداريا وغيرها من المرافق التي تقدم خدمات الإطعام والراحة.