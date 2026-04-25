هذا ما يأكله رونالدو يوميا

يتّبع نجم كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو نظاما غذائيا صارما، يُؤمن بِأنه أحد أسرار تفوّقه الرياضي.

ولا يزال المهاجم رونالدو يُقدّم عروضا فنية راقية، رغم بلوغه من العمر 41 سنة.

وفي تقرير لها نشرته، السبت، نقلت صحيفة “ريكورد” البرتغالية على لسان جورجو باروني طبّاخ رونالدو، قوله إن النظام الغذائي لِابن جزيرة ماديرا، يرتكز على:

– لا يتناول الحليب أو السكر مطلقا.

– لا يتناول الدقيق: لا معكرونة ولا خبز.

– يتناول في الصباح ثمار الأفوكادو مع القهوة والبيض.

– يتكوّن غذاؤه من الخضراوات والدجاج والسمك.

– يتناول في المساء وجبة خفيفة: عادة ما تكون سمكا أو شريحة لحم، مع الخضراوات.