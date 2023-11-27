هذا ما يجب أن تعرفينه عن فوائد البرتقال وطرق اختياره

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات المفيدة ومضادات الأكسدة بما يجعل تناوله ضروريا لصحة جيدة، ناهيك عن ذوقه المنعش.

فالبرتقال ذو فائدة كبيرة في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض الكوليسترول في الدم، وتحسين مستويات السكر.

وبما أننا في موسم البرتقال، فمن الأفضل استغلال هذه الفرصة للاستمتاع به، وفق ما ينصح به خبراء التغذية الذين يقترحون هذه النصائح لاقتنائه وتخزينه.

كيفية اختيار البرتقال؟

-عندما تشتري البرتقال، ابحثي عن الفاكهة الثقيلة ما يدل على حجم السوائل داخلها.

– يجب أن تكون الثمرة خالية من البقع أو تغير في اللون أو كدمات على القشرة.

– يتمتع البرتقال الجيد بقشرة صلبة ذات ملمس ناعم.

– يتميز البرتقال الطازج برائحة طيبة

كيف نميز أحسن البرتقال؟

برتقال السرة هو أحسن أنواع البرتقال، ويمكن التعرف عليه من خلال الثقب الصغير الموجود في الجزء السفلي من الثمرة والذي يشبه السرة.

كيف تحفظين البرتقال لأطول مدة؟

– ضعي البرتقال في كيس شبكي بلاستيكي حتى يتدفق الهواء إليه

– ضعيه في درج الخضروات في الثلاجة ليبقى طازجا لمدة تصل إلى شهر كامل.

– قومي بتخزين البرتقال المقطع في حاوية محكمة الإغلاق وضعيها في الثلاجة، حيث يمكن تناولها خلال أسبوع.

– تجنبي أشعة الشمس المباشرة لأنها تجعل الفاكهة تتلف بسرعة

– إذا اشتريت البرتقال مبللا، قومي بتجفيفه بمنشفة ورقية قبل وضعه في الثلاجة، لأنه سيتعرض للعفن إذا بقي مبللا

– تجنبي غسله حتى يكون جاهزا للأكل لمنع الرطوبة الزائدة.

– عدم تعريض البرتقال للكدمات أو التلف قبل تخزينه لأن ذلك سيجعله يفسد بشكل أسرع.

كيفية تجميد البرتقال

يمكنك تخزين البرتقال الكامل في كيس بلاستيكي بسحاب، حيث يمكن حفظ الفاكهة لمدة تصل إلى عام.

– يجب تركه ليذوب على المنضدة قبل تناوله.

– يمكنك أيضا تخزين العصير في قوالب مكعبات الثلج، بحيث يكون صالحا لعدة أشهر

ما هي فوائد تناول البرتقال؟

– يعتبر البرتقال مصدرا جيدا للألياف، ويحتوي أيضا على فيتامين سي والكالسيوم والبوتاسيوم.

– تحتوي برتقالة متوسطة الحجم على حوالي 12% من الألياف التي يحتاجها الشخص البالغ يوميا.

– توفر برتقالة واحدة أكثر من 100% من الكمية اليومية الموصي بها من فيتامين سي.

– تساعد الألياف في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، ويمكن أن تساعد أيضا في خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

– فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، كما أنه مهم لشفاء الجروح.

– يساعد الكالسيوم على بناء عظام قوية، ويساعد البوتاسيوم في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية، بحسب موقع togetideas.https://togetideas.com/how-to-preserve-oranges-longer/