هذا ما ينتظر مجمع “سوناطراك” خلال سنة 2024

تلبية الطلبات الدولية ومواصلة مشاريع التحلية

يحضّر المجمع النفطي “سوناطراك” لزيادة إنتاج المحروقات بمقدار 3.6 بالمائة خلال سنة 2024، مقارنة بسنة 2023، بما يعادل إنتاج أولي يحقّق 201 مليون طن مكافئ البترول، كما تسعى المجموعة لمواصلة تلبية الطلبات الدولية واتخاذ إجراءات جديدة تصب في مواصلة تطوير سياستها لحماية البيئة.

وفي السياق، يقول الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، رشيد حشيشي، في تصريح نشرته مجلة المؤسسة عبر الرسالة رقم 3 الخاصة بشهر ديسمبر 2023: “في ظل التحدّيات التي تنتظرنا في العام الجديد 2024، أؤكد لكل العاملات والعاملين بالمجمع أن ما تحقق من إنجازات طيلة مسيرة المجموعة يعود الفضل فيه إلى التزامكم الفردي والجماعي، وتفانيكم في العمل في مختلف المواقع وإخلاصكم في أداء المهام المنوطة بكم بكفاءة وعزيمة”.

وعلى صعيد آخر، أكد حشيشي على دور “سوناطراك” الحيوي كمؤسسة مواطنة من خلال ممارسة مسؤوليتها المجتمعية في خدمة التنمية المستدامة للبلاد في عدد من المجالات الهامة، على غرار المساهمة في تعزيز الأمن المالي، من خلال التكفل بمشاريع إنجاز خمس محطات لتحلية مياه البحر بشرق، وسط وغرب البلاد.

وأضاف رشيد حشيشي: “نحن بحاجة ماسة إلى تعبئة جهودنا جميعا وتجنيد كل قدراتنا وإمكانياتنا لمواجهة رهانات المرحلة القادمة بكل ثقة وأمل، ضمن رؤية إستراتيجية من شأنها تمكين سوناطراك من الاستمرار، بوتيرة أسرع في تحقيق القيم المضافة في مختلف سلسلة نشاطاتها، والارتقاء بأدائها إلى المستوى الذي يتطلع له مجتمعنا وترضاه أمتنا”.

ويشدّد حشيشي: “نودّع عام 2023 الذي صادفت نهايته إطفاء “سوناطراك” شمعتها الستين وما صاحب ذلك من احتفالات مخلدة لذكرى مرور ستين سنة على تأسيس الشركة، حيث شكّلت هذه المناسبة فرصة لاستعراض مسيرة “سوناطراك”، واستحضار تلك القرارات التاريخية الحاسمة التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد لبسط السيادة على ثرواتنا الوطنية، وتذكر تلك الأدوار البارزة التي اضطلعت بها أجيال متعاقبة من الإطارات والعاملين في سبيل النهوض بالشركة وإعلاء مكانتها، كما شكّلت المناسبة، أيضا، فرصة لشحذ الهمم وتجديد العزائم لمواصلة الدرب ورفع التحدّي، في ظل محيط إقليمي مضطرب”.

وحسب الرئيس المدير العام للمجمع، “فإن العمل على تجديد المخزون وزيادة الاحتياطيات ورفع الطاقة الإنتاجية بما يكفي لتغطية الاستهلاك الداخلي، وتعزيز القدرة على التصدير والوفاء بالالتزامات التعاقدية مع الشركاء والزبائن ومن ثمّ، المساهمة المتعاظمة في توفير العملة الصعبة ورفع احتياطات البلاد من الصرف يقع في صلب أولوياتنا”.

وخلال سنة 2024، تهدف “سوناطراك”، وفق رئيسها المدير العام، إلى تحقيق إنتاج أولي للمحروقات بنحو 201 مليون طن مكافئ بترول بما يمثل زيادة بمقدار 3.6 بالمائة مقارنة بسنة 2023، كما يشدّد على التزام “سوناطراك” بالمحافظة على البيئة وتطوير الطاقات المتجدّدة، عبر استثمارات مستدامة وتكنولوجيا نظيفة، سيتم تعزيزها من خلال اعتماد مسحي رصين للانتقال الطاقوي والبيئي، وتستهدف الشركة عن طريق هذا المسعى التكيّف مع التحولات الجارية في أسواق الطاقة العلمية، من خلال تخفيض انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة والتقليل من البصمة الكربونية، والوصول إلى نسبة إجمالية للحرق لا تتجاوز الـ1 بالمائة.