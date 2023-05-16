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الجزائر

هذا موعد افتتاح معرض الجزائر الدولي للكتاب لعام 2023

م.ص
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هذا موعد افتتاح معرض الجزائر الدولي للكتاب لعام 2023
أرشيف
معرض الكتاب

تنظم الجزائر الطبعة الـ26 لصالونها الدولي للكتاب، بداية من 25 أكتوبر المقبل، حسب ما كشفه محافظ الصالون  محمد إيقرب في اتصال هاتفي مع “الشروق أونلاين”.

ويستمرّ معرض الجزائر الدولي للكتاب في نسخة 2023، الذي يفتتح رسميا يوم 25 أكتوبر بقصر المعارض في العاصمة، إلى غاية 4 نوفمبر 2023.

وسيتخلل هذه الطبعة، بالإضافة إلى عملية بيع وشراء الكتاب، عديد النشاطات الفكرية والثقافية. كما أكد محدّث “الشروق الأونلاين” أن هذه الطبعة ستعرف مشاركة عديد دور النشر الدولية والوطنية بالإضافة إلى كتّاب بارزين.

وقد عرفت الطبعة السابقة للصالون في العام الماضي 2022، مشاركة 1250 عارضا، من 36 دولة، وعرض 300 ألف عنوان وزيارة مليون و300 ألف زائر.

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