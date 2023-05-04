هذا موعد تسليم خطّ بوغزول – الجلفة – الأغواط

سيتم تسليم خط السكة الحديدية الرابط بين بوغزول والأغواط مرورا بالجلفة، على مسافة 250 كلم، نهاية السداسي الأول من السنة الجارية 2023.

جاء هذا في مداخلة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، في جلسة علنية للأسئلة الشفهية بمجلس الأمة.

وتسير أشغال إنجاز خط السكة الحديدية المذكور، بوتيرة جيدة، يقول الوزير رخروخ. مؤكدا تسليمه على أقصى تقدير نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، “وهذا نظرا للأهمية التي يكتسيها”.

ويعتبر هذا الخط أحد مقاطع الخط العابر للصحراء “وسط”، الذي يربط الجزائر العاصمة بالجنوب، نحو الحدود الجزائرية النيجيرية على مسافة 2439 كلم.

ويعبر الخط ولايات المدية والجلفة والأغواط وغرداية والمنيعة وعين صالح وتمنراست، وصولا إلى الحدود مع دولة النيجر. حسب ما أوضحه الوزير رخروخ.

ويتفرع عن هذا المشروع خطّان آخران، الأول من غرداية نحو ورقلة وحاسي مسعود إلى تقرت. والثاني من المنيعة نحو تيميمون وأدرار إلى برج باجي مختار، ومن تيميمون نحو بشار وتندوف.