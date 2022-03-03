كلّ ما يجب أن تعرفه عن المدينة الجديدة “بوغزول”

بعد إعادة بعث مشروع إنجازها من جديد

سيبلغ عدد سكان المدينة الجديدة “بوغزول” 400 ألف نسمة مع حلول العام 2030. وسيسمح افتتاحها بتوفير 122 ألف منصب شغل. هذا ما ذكّر به وزير السكن والعمران والمدينة في عرض قدّمه حول مشروع المدينة في اجتماع الحكومة الأخير.

وزير القطاع أبرز في عرضه، حسب ما أشار إليه بيان الاجتماع، ما تزخر به هذه الـمدينة من “قدرات هائلة تجعلها تتبوأ مكانة مركز امتياز. وبما يمكّنها من أن تكون فضاء للتنافسية موجّها للاستثمار. وقطب جاذبية لسكان الهضاب العليا وشمال البلاد”.

وعلى الرغم من أهميّتها الاقتصادية والاجتماعية. بقيت أشغال مشروع المدينة الجديدة تُراوح مكانها. منذ إطلاق مخطّطها الأول في سبعينات القرن الماضي.

وبناء على تعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. شرعت الحكومة، منذ مطلع العام الجاري. في العمل على إعادة بعث مشروع بوغزول. من خلال “إعادة النظر في وظيفة وكيفيات إنجاز المدينة. بما في ذلك إشراك المستثمرين الخواص لاستكمال هذا المشروع. وفق لمسة تنموية حضارية”.

نتيجة لذلك، سيتمّ توسيع محيط مدينة بوغزول الجديدة لتمتدّ على مساحة إجمالية تقدّر بـ 19.500 هكتار. بعد إلحاق بلدية بنهار في ولاية الجلفة بالمشروع، بموجب تعديل النصّ القانوني الخاصّ بإنجاز المدينة.

كما يتضمّن تعديل النصّ الخاص بإنجاز الـمدينة الجديدة لبوغزول، إدماج نشاطات اقتصادية وصناعية وبنى تحتية جديدة “بما يسمح بتحسين نوعية البيئة والإطار الـمعيشي للسكان وجاذبية الـمدينة”.

هذه هي مدينة بوغزول الجزائرية الجديدة..

تقع المدينة الجديدة لبوغزول على إقليم ولايتي المدية والجلفة. بالضبط على مستوى بلديات بوغزول (المدية ) وعين وسارة وبنهار ( الجلفة ).

وحسب ما يذكره المرسوم الخاص بإنشاء المدينة الجديدة، الذي صدر في العام 2004، وتمّ تعديله في السنة الجارية. ستحتوي بوغزول على :

بنايات سكنية لـ400 ألف نسمة.

بنايات منشآت إدارية ومدرسية وجامعية واستشفائية ودينية ورياضية.

نشاطات اقتصادية في القطاعات التجارية والسياحية والصناعية.

طرقات بريّة وشبكة للسكك الحديدية ومحطات للنقل البرّي.

مطار دولي.

حدائق حضرية ومساحات خضراء.

إلى جانب عدد من المنشآت التقنية، على غرار محطة لتصفية المياه ومركز لمعالجة النفايات وهياكل للاتصالات السلكية واللاسلكية.