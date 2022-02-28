هذا هو أغلى لاعب في البطولة الوطنية

يتصدّر متوسط ميدان فريق وفاق سطيف أحمد كندوسي، لائحة أغلى لاعبي بطولة القسم الوطني الأوّل للموسم الحالي.

وتبلغ القيمة المالية في سوق الانتقالات للاعب كندوسي رقم 1.30 مليون أورو، استنادا إلى أحدث إحصائيات الموقع العالمي المختصّ “ترانسفر ماركت”.

ويرتبط ابن بلدية غريس (ولاية معسكر) – البالغ من العمر 22 سنة – مع نادي وفاق سطيف بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

وحضر أحمد كندوسي وقائع 16 مباراة لِحساب البطولة الوطنية هذا الموسم، من أصل 17 مواجهة خاضها فريقه وفاق سطيف، يوجد بينها 15 لقاء شارك فيه أساسيا. وسجّل 4 أهداف.

ويتموقع في المركز الثاني، اللاعب حمزة موعلي مدافع نادي البارادو، بِقيمة مالية رقمها 1.10 مليون أورو.

ويرتبط ابن المرادية (العاصمة) – البالغ من العمر 24 سنة – مع نادي البارادو بِعقدٍ، تنقضي مدّته في جانفي 2023.

وحضر حمزة موعلي وقائع 14 مباراة في البطولة الوطنية، ولعب كلّ اللقاءات أساسيا، من أصل 18 مواجهة لِنادي البارادو. وسجّل هدفَين.

ويشغل المركز الثالث، المهاجم يسري بوزوك من نادي البارادو أيضا، وبِقيمة مالية تُقدّر بـ 900 ألف أورو.

ويرتبط ابن قسنطينة – البالغ من العمر 25 سنة – مع نادي البارادو بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

وشارك يسري بوزوك في 17 مباراة في بطولة القسم الأوّل، وخاضها كلّها أساسيا. وسجّل 8 أهداف.