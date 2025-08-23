-- -- -- / -- -- --
الجزائر

هذا هو المبلغ الأدنى للدفع عبر خدمة “بريد باي”

الشروق أونلاين
كشفت مؤسسة بريد الجزائر  لزبائنها عن المبلغ الأدنى للدفع عبر خدمة “بريد باي” للدفع عبر الهاتف على تطبيق بريدي موب.

وقالت المؤسسة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن الحد الأدنى للدفع عبر خدمة “بريد باي” هو 100 دج، وذلك من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بالمحل.

وللتذكير “بريد باي” هي خدمة دفع عبر الهاتف المحمول مبتكرة تعتمد على تقنية قراءة رمز الاستجابة السريعة ( QR Code)، وتتيح هذه الخدمة للزبائن إجراء عمليات دفع غير تلامسية دون الحاجة إلى بطاقة “الذهبية” أو السيولة النقدية، وذلك بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بالتاجر عبر تطبيق بريدي موب.

