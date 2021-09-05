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رياضة

هذا هو تاريخ عودة غلام

علي بهلولي
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هذا هو تاريخ عودة غلام

ينتظر اللاعب الدولي الجزائري السّابق فوزي غلام عودته إلى المنافسات الرّسمية، مع فريقه نابولي الإيطالي.

وكان المدافع غلام قد عاد مُؤخّرا إلى أجواء التدريبات، لكن طبيب النادي لم يسمح له بِخوض المنافسات الرّسمية.

ويُمكن لِفوزي غلام أن يخوض أوّل لقاء رسميّ في البطولة الإيطالية، أواخر سبتمبر الحالي أو مطلع أكتوبر المقبل. كما ذكرته الصحيفة المحلية “كورييري دل ميتسوجورنو” في تقرير لها بِهذا الصّدد نشرته، الأحد.

للإشارة، فإن فوزي غلام سيكتفي بِخوض بطولة إيطاليا وكأس هذا البلد، بينما يغيب عن الدوري الأوروبي، بِسبب عدم إدراجه ضمن قائمة اللاعبين المعنيين بِالمشاركة في هذه المنافسة القارية.

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