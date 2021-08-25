هذا هو تاريخ قدوم منتخب جيبوتي إلى الجزائر

يحلّ منتخب جيبوتي بِالجزائر، قبل أربعة أيّام من خوض مباراة البلدَين في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

جاء ذلك على لسان التقني الفرنسي جوليان مات الذي يُشرف على تدريب منتخب جيبوتي، في تصريحات أدلى بها لِموقع اتحاد الكرة المحلي، الأربعاء.

ويتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع الضيف فريق جيبوتي بِملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، في الـ 2 من سبتمبر المقبل على الساعة الثامنة مساءً. تحت إدارة تحكيم من الكاميرون.

وأضاف جوليان مات أن كلّ اللاعبين الذين وجّه لهم الدّعوة مستعدّون لِخوض هذه المباراة، مُبديا ارتياحه لِعدم وجود الإصابات، سواء الرياضية أو تلك المُتعلّقة بِفيروس “كورونا”.

ويطغى العنصر المحلّي على قائمة لاعبي منتخب جيبوتي، مُطعّمة بِعدد قليل من العناصر التي تنشط بِأوروبا، وزميل لهم في الكاميرون.

وجدّد الناخب الوطني الجيبوتي التأكيد على قوّة “محاربي الصحراء”، وقال إن الجزائر أقوى فريق في القارّة السّمراء في الظرف الرّاهن.

لكن جوليان مات استطرد، وقال إن لاعبي منتخب جيبوتي لن يدخلوا إلى أرضية ميدان البليدة في ثوب الضّحية، وسيبذلون أقصى مجهود أمام “الخضر”، ولِمَ لا تحييد خطورتهم.