هذا هو جديد استبدال الحافلات التي يتجاوز عمرها 25 سنة

تم اليوم السبت، 9 ماي، تم عقد اجتماع تنسيقي عبر تقنية التحاضر عن بُعد بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ترأسه المدير العام للحركية واللوجستية، وبمشاركة مديري النقل لولايات الوطن، وهذا تنفيذا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 3 ماي 2026.

ووفقا لما أفادت به وزارة الداخلية “خُصص هذا الاجتماع لوضع خارطة طريق عملية وآليات تنفيذية كفيلة بإنجاح عملية استبدال الحافلات القديمة التي يتجاوز عمرها 25 سنة بحافلات جديدة وعصرية، بما يضمن توفير خدمة نقل عمومية، عصرية وآمنة، تستجيب لمتطلبات الراحة والسلامة، وترقى إلى تطلعات المواطن”.