هذا هو جديد مشروع “بلدنا الجزائر” لإنتاج الحليب المجفف

تم، اليوم الخميس 23 أفريل، توقيع الحزمة الثانية من عقود إنجاز مشروع شركة “بلدنا الجزائر” الفلاحي والصناعي لإنتاج الحليب المجفف، على مستوى ولاية أدرار أساسا، مع شركاء جزائريين ودوليين في مجالات الخدمات، المقاولات وتوريد الأبقار، بقيمة إجمالية تفوق 635 مليون دولار.

ووفقا لوكالة الانباء الجزائرية، جرت مراسم التوقيع بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، تحت إشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، بحضور ممثلين عن شركة “بلدنا”، سفير قطر لدى الجزائر، عبد العزيز علي النعمة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات جزائرية وأجنبية.

وأشار مدير شركة بلدنا الجزائر في كلمة له بالمناسبة إلى أن هذه الحزمة الثانية من المرحلة الأولى، “مرحلة مفصلية تمهد مباشرة لتكوين القطيع، وبناء القدر الانتاجية الفعلية”.

حيث تغطي هذه الحزمة “أعمالا مدنية وأعمال التربة ومرافق إضافية وأنظمة ري ومصنعا للخرسانة ومرافق الإقامة والخدمات المساندة”، هذا بالإضافة إلى إطلاق برنامج استيراد الأبقار الحلوب باعتباره محوراً أساسياً في هذه المرحلة.

وأعلن انه “سيتم إطلاق البرنامج ابتداء من نوفمبر 2026 عبر جسر جوي يمتد على عشرة أشهر لاستيراد 30 ألف أبقار الحلوب بشكل تدريجي ومنظم عبر 109 رحلات جوية بمعدل يقارب 300 بقرة في كل رحلة، وسيتم تجميع القطيع من 9 ولايات أمريكية وفق أعلى المعايير الجينية والصحية بما يضمن تأسيس قطيع قوي وسليم”.